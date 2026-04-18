برای پیک تابستان به نصب ۴۵۰ پست برق نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن‌بکلو، صبح شنبه، در آیین تجلیل از سیمبانان پرتلاش استان تهران،با گرامیداشت روز جهانی سیمبان، به نقش محوری این قشر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: سیمبانان در جنگ تحمیلی حماسه آفریدند، به‌گونه‌ای که هنگام حمله به پالایشگاه تهران، آنان با جانفشانی از قطعی برق پایدار جلوگیری کردند.

وی در ادامه افزود: در جنگ تحمیلی، ۴۸۷ نقطه در استان تهران آسیب دید و ۱۲۷ پست عمومی در شهرک‌های صنعتی تخریب شد، همچنین ۱۲۹ کیلومتر از شبکه پست برجای مانده بود که دچار خسارت شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران بدترین آسیب وارده را حمله به ساختمان ستادی و مهندسی شرکت توزیع برق استان تهران عنوان کرد و تأکید کرد: لازم است در اینجا یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی را گرامی بداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های پیش‌رو برای پیک تابستان اظهار داشت: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه ترانسفورماتور خریداری کرده بودیم که ۹۱ دستگاه آن برای بازسازی به شبکه فرستاده شد، اما از این تعداد تنها ۲۵ دستگاه قابل برگشت بود و مابقی از رده خارج شدند.

حسن‌بکلو تأکید کرد: اگر برای پیک تابستان حدود ۴۵۰ پست را نصب نکنیم، کار با سختی زیادی مواجه خواهد شد و امیدواریم با همکاری همکاران این اتفاق بیفتد.

وی در پایان با عذرخواهی به دلیل کمبود وقت، از حضور مدیران ارشد در جمع همکاران تشکر کرد و برای همه سیمبانان در سراسر استان آرزوی موفقیت نمود.