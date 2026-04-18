پیشکسوت لخ پوزنان: قلی زاده امید تیم ما برای قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان که فصل گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی در لیگ لهستان شد در فصل جاری هم با انجام ۲۸ بازی و کسب ۴۶ امتیاز صدرنشین است و یکی از گزینه های قهرمانی محسوب می شود. سایت «supersport» لهستان در گزارشی به تمجید از علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان پرداخت و در رابطه با او نوشت: قلی‌زاده که در فصل گذشته نقش مهمی در قهرمانی لخ پوزنان ایفا کرد، در فصل جاری نیز بار دیگر یکی از مهره‌های تأثیرگذار تیمش محسوب می‌شود و به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی در سیستم تاکتیکی سرمربی نلس فریدریکسن به شمار می‌رود. این بازیکن ایرانی با عملکرد درخشان خود، نقش مهمی در صدرنشینی و مدعی بودن دوباره «کولیِجورز» برای کسب عنوان قهرمانی دارد.

در همین حال، کارشناسان فوتبال لهستان نیز از تأثیر بالای او در نتایج تیم تمجید کرده‌اند و معتقدند بازگشت بازیکنان مصدوم و رسیدن تیم به ثبات، نقش مهمی در اوج‌گیری دوباره لخ داشته است. به گفته «ماچی ماکوشفسکی» بازیکن پیشین این تیم، قلی‌زاده از جمله بازیکنانی است که می‌تواند در هر لحظه نتیجه مسابقه را تغییر دهد و در قهرمانی تیم نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

در کنار رقابت‌های باشگاهی، عملکرد قلی‌زاده در تیم ملی ایران نیز زیر ذره‌بین قرار دارد. او که پیش‌تر در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برای ایران به میدان رفته و حتی موفق به ثبت پاس گل شده بود، اکنون در تلاش است تا با حفظ فرم مطلوب خود، در فهرست نهایی تیم ملی ایران برای جام جهانی آینده قرار بگیرد.

این بازیکن در اردوی اخیر تیم ملی ایران نیز حضور داشته و در دیدارهای دوستانه مقابل نیجریه و کاستاریکا به میدان رفته است که در دیدار برابر کاستاریکا موفق به گلزنی نیز شد. حال باید دید آیا او می‌تواند با ادامه این روند، هم در سطح باشگاهی و هم ملی، جایگاه خود را تثبیت کرده و بار دیگر در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان حاضر شود یا خیر.