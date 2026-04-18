به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه ای گفت: روابط روسیه و چین مبتنی بر وابستگی یک‌طرفه نیست و در حوزه تجارت و انرژی متوازن است.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: در مورد مسائل دوجانبه و تحریم‌ ها با دولت فعلی آمریکا اختلافات زیادی داریم. زمان گفتگو با آمریکا درباره آینده روابط اقتصادی این کشور با روسیه فرا رسیده است.

سرگئی لاوروف در این باره اضافه کرد: ازسرگیری مذاکرات درباره اوکراین در حال حاضر در اولویت نیست، اما روسیه از ایده بازگشت مذاکرات به استانبول استقبال می‌کند. روسیه از مذاکرات کنار نمی‌کشد و در صورت طرح درخواست، آن را بررسی خواهد کرد. تضمین‌ های امنیتی اروپا برای اوکراین با هدف حفظ حکومت کی‌یف و افزایش تهدیدها علیه روسیه است.