گزارش مراکز امنیتی اسرائیل از نفوذ ایران در میان نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کانال ۷ رژیم اسرائیل گزارش داد که دستگاه امنیت داخلی این رژیم ( شاباک) و پلیس در حال تحقیق درباره شبکه‌ای هستند که گمان می‌رود شامل نظامیانی باشد که برای طرف‌های ایرانی فعالیت می‌کنند.

این کانال در ادامه ادعایش افزود: شاباک مظنون است که نظامیان اسرائیلی، اطلاعاتی درباره محل سامانه‌ها، پایگاه‌ها و تسلیحات حساس را درز داده‌اند.

براساس ادعای این شبکه، "شاباک گمان می‌برد که این نظامیان اطلاعاتی درباره مقامات بلندپایه دولتی اسرائیل جمع‌آوری کرده‌اند."

کانال ۷ رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد: شاباک دو نظامی شاغل در نیروی هوایی را حدود یک ماه به ظن ارتباط با طرف‌های متخاصم بازداشت کرده است.

این گزارش یک روز پس از آن منتشر می‌شود که دیروز نیز منابع صهیونیست از بازداشت دو نظامی وظیفه به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده بودند.