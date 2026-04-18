۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

گزارش مراکز امنیتی اسرائیل از نفوذ ایران در میان نظامیان صهیونیست

یک رسانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی و پلیس این رژیم در حال تحقیق درباره شبکه‌ای هستند که ادعا می‌شود شامل نظامیانی است که به نفع ایران فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کانال ۷ رژیم اسرائیل گزارش داد که دستگاه امنیت داخلی این رژیم ( شاباک) و پلیس در حال تحقیق درباره شبکه‌ای هستند که گمان می‌رود شامل نظامیانی باشد که برای طرف‌های ایرانی فعالیت می‌کنند.

این کانال در ادامه ادعایش افزود: شاباک مظنون است که نظامیان اسرائیلی، اطلاعاتی درباره محل سامانه‌ها، پایگاه‌ها و تسلیحات حساس را درز داده‌اند.

براساس ادعای این شبکه، "شاباک گمان می‌برد که این نظامیان اطلاعاتی درباره مقامات بلندپایه دولتی اسرائیل جمع‌آوری کرده‌اند."

کانال ۷ رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد: شاباک دو نظامی شاغل در نیروی هوایی را حدود یک ماه به ظن ارتباط با طرف‌های متخاصم بازداشت کرده است.

این گزارش یک روز پس از آن منتشر می‌شود که دیروز نیز منابع صهیونیست از بازداشت دو نظامی وظیفه به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده بودند.

کد مطلب 6804511

    • احمد IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      اینهانشانه نفوذایران درمیان نظامیان اسرائیل متجاوز نیست بلکه نشانه نوعی بیداریست که باعث شده سربازان اسرائیل ازجنایات جنگی وقتل وکشتارمردم بی دفاع لبنان وغزه وایران توسط نتانیاهووسران خونخوار اسرائیل به تنگ آمده وبرعلیه حکام جنایتکارخودقیام کنند.انسانیت حدومرزنمی شناسد
    • IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ایرانی با هر مذهبی که باشد باز شیفته ایران است این فرهنگ هزاران ساله به اوج کمال رسید و دیگر چیزی برای گفتن باقی نگذاشت حالا در اسرائیل نیز ایرانیان هنوز به فکر برگشتن هستند
    • مهرداد IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      ماموراسراییلی میاد ایران دانشمند وامنیتی و... ترور میکنه ومیره. استخدام اوباش وخبر چین که کار اطلاعاتی نیست. اونها عمدا این مسائل رو بزرگ جلوه میدن. هوشیار باشیم
    • مهرداد IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      به نظر من اسرائیل راههای انتقال مالی سازمان‌های امنیتی ماو لبنان ویمن وعراق رو سالهاست زیر نظر داره ولی سکوت کرده حتی راههای انتقال مالی ودور زدن تحریم‌ها رو میشناسه حتی با آمریکا هم تا این اواخر هیچ گونه همکاری نمی‌کرد تا اطلاعاتش لو نره؛بخاطرهمینه که ما سالهاست نمیتونیم عملیات علیه اونها انجام بدیم. همین افرادی که تو اسرائیل بازداشت میشن از رصد انتقال ازجمله رمز ارز هستش. باید برگردیم به پرداخت‌های طلا وپول نقد تا نتونن مسیر مالی و نتیجتا عملیات‌های احتمالی رو رصد کنن. هوشیار باشیم.
    • حسام هاشمی IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      وظالمین به عذاب عظیم ...هر شخص یا گروه یا قومی ظلم کنه به عذابی دردناک گرفتار خواهد شد این وعده خدای قادر متعال هست و رژیم کودک کش و جعلی صهیونی درمانده تر از همیشه از درون درحال نابودی و از بیرون به دست شیرمردان ایران زمین و دلاوران راه مقاومت به اذن خدای قهار به زانو در خواهد آمد ....به امید سربلندی ایران همیشه اسلامی
    • شهلا IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      حقشونه ایشالا خودشون از درون نیست و نابود بشن تا برسه به بی بی در به در گور به گور

