۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۴

ناتو: دوران اتکا به آمریکا پایان یافت

معاون دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفت دوران اتکای این نهاد منطقه‌ای به آمریکا برای تأمین امنیت به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رادمیلا شکرینسکا، معاون دبیرکل ناتو گفت: دوره‌ای که ناتو می‌توانست برای تأمین امنیت خود به آمریکا تکیه کند، به پایان رسیده و اکنون بیشتر اعضای اروپایی این ائتلاف توان مالی کافی برای ایفای نقش پررنگ‌تر در امنیت ناتو را دارند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که حضور این کشور در ناتو فایده ای نداشته و از این ائتلاف نظامی خارج می‌شود.

اعضا و مقامات ناتو معتقدند که این اظهارات ترامپ بیشتر با هدف باج گیری و ترغیب کشورهای عضو برای پرداخت هزینه و خرید تسلیحات از آمریکا صورت می گیرد و واشنگتن کماکان در این ائتلاف نظامی باقی خواهد ماند.

    • IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      1 1
      آمریکا حامی اسرائیل و امنیت اسرائیل را تامین می کند ،تمامی کشورها و متحدانش را فدای اسرائیل می کند،بهتراست تمامی پایگاه هایش را به اسرائیل منتقل کند.تنها ایران و متحدانش متکی به امریکا نیستن.اروپا امروز به سخنان کوبنده قائد شهید امت رسید

