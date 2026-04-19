ناتو: دوران اتکا به آمریکا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رادمیلا شکرینسکا، معاون دبیرکل ناتو گفت: دوره‌ای که ناتو می‌توانست برای تأمین امنیت خود به آمریکا تکیه کند، به پایان رسیده و اکنون بیشتر اعضای اروپایی این ائتلاف توان مالی کافی برای ایفای نقش پررنگ‌تر در امنیت ناتو را دارند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که حضور این کشور در ناتو فایده ای نداشته و از این ائتلاف نظامی خارج می‌شود.

اعضا و مقامات ناتو معتقدند که این اظهارات ترامپ بیشتر با هدف باج گیری و ترغیب کشورهای عضو برای پرداخت هزینه و خرید تسلیحات از آمریکا صورت می گیرد و واشنگتن کماکان در این ائتلاف نظامی باقی خواهد ماند.