به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام قهرمانان ترکیه با کسب ۱ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۱ مدال برنز توسط نمایندگان کشورمان پایان یافت. در این مسابقات که از جمعه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز شده، کشتی گیرانی از کشورهای مطرح دنیا از جمله ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه، قرقیزستان و گرجستان حضور دارند و با توجه به حضور نزدیک به ۳۰ کشتی گیر در هر وزن سطح این رقابت ها در اندازه مسابقات جهانی در حال برگزاری است و به دلیل استقبال زیاد کشتی گیران رقابت ها تا نیمه شب طول کشید.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری (طلا)

۶۱ کیلوگرم: علی اصغر سلطانی (نقره)

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (نقره)

۷۴ کیلوگرم: محمدماهان خرمکاه (حذف)

۹۲ کبلوگرم: امیرحسین خاک پا (برنز)



کشتی فرنگی:

۶۰ کیلوگرم: امیررضا نقیبی (حذف)

۷۲ کیلوگرم: محمد کاظمی (حذف)

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (حذف)

۸۷ کیلوگرم: محمدمهدی درخشان (پنجم)



این مسابقات فردا نیز ادامه دارد.