به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ بیستوپنجم فوتبال از نهم اسفندماه سال گذشته، در پی حمله دشمن متخاصم صهیونیستی - آمریکایی، به حالت تعلیق درآمد.
تصمیمی که در ابتدا با هدف حفظ شرایط کلی کشور اتخاذ شد اما در ادامه، به دلیل پیچیدگیهای متعدد اجرایی و مالی، تداوم پیدا کرد. در همین راستا، سازمان لیگ پس از برگزاری جلسات متعدد با مدیران عامل باشگاهها و بررسی سناریوهای مختلف، در نهایت تصمیم گرفت ادامه مسابقات را به پس از جام جهانی موکول کند.
یکی از مهمترین عوامل در این تصمیم، عدم همراهی اسپانسرهای مالی و حامیان باشگاهها، بهویژه در بخش صنعت بود. بسیاری از این مجموعهها به دلیل آسیبهای ناشی از شرایط اخیر، توان ادامه حمایت مالی از تیمها را از دست دادهاند و همین مسئله فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی باشگاهها وارد کرده است.
در این میان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، با ورود مستقیم به موضوع، نسبت به احتمال کنارهگیری صنایع از تیمداری واکنش تندی نشان داده است. او ضمن درک شرایط به وجود آمده برای صنایع در جریان جنگ رمضان، ریشه این بحران را نه صرفاً در شرایط بیرونی، بلکه در سوءمدیریت باشگاهها و بیتوجهی به قوانین مالی میداند.
به اعتقاد تاج، ابلاغ سقف بودجه در دو فصل اخیر گامی مهم برای کنترل هزینهها و جلوگیری از ریختوپاشهای بیرویه بوده، اما بسیاری از مدیران باشگاهها این قانون را نادیده گرفتهاند.
طبق گفتههای او، برخی مدیران صرفاً برای حفظ موقعیت مدیریتی خود، به پرداختهای خارج از چارچوب و بهاصطلاح «زیرمیزی» روی آوردهاند؛ اقداماتی که اکنون تبعات آن دامنگیر باشگاهها شده است. بازیکنان و مربیان لیگ برتری که بخش قابل توجهی از مطالبات خود را دریافت نکردهاند، حالا به دنبال وصول این بدهیها هستند. مطالباتی که به گفته تاج، در بسیاری از موارد فاقد مستندات قانونی است و امکان پیگیری رسمی آنها را با چالش مواجه میکند.
دلخوری رئیس فدراسیون فوتبال از مدیران باشگاهها، تنها به موضوع پرداختهای غیرشفاف محدود نمیشود. او معتقد است اگر باشگاهها از ابتدا به اصول شفافیت مالی پایبند بودند، اکنون با حجم گستردهای از بدهیهای اثباتنشده مواجه نمیشدند. از نگاه تاج، در شرایط فعلی، بازیکنان باید تنها بابت نیمهتمام ماندن لیگ طلبکار باشند، نه قراردادهایی که خارج از چارچوب قانونی تنظیم شدهاند.
در مجموع تعلیق لیگ بیستوپنجم تنها یک وقفه ورزشی نیست بلکه نشانهای از بحران عمیق در ساختار اقتصادی و مدیریتی فوتبال است. بحرانی که حل آن، نیازمند بازنگری جدی در شیوه اداره باشگاهها و پایبندی واقعی به قوانین مالی خواهد بود.
