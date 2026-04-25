استقلال و مسیر تازه اقتصادی؛ پایان وابستگی مالی؟

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تحولات اخیر کشور و منطقه و ایجاد برخی محدودیتها و آسیبهای احتمالی به بخشهایی از زیرساختهای اقتصادی و صنعتی، فضای مالی و بودجهای بسیاری از مجموعههای ورزشی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. در این میان، باشگاه استقلال به عنوان یکی از باشگاههای بزرگ و پرهوادار فوتبال ایران، در حال بررسی سناریوهای مختلف برای تأمین منابع مالی خود در فصل آینده است.
مدیران باشگاه استقلال با توجه به احتمال تغییر در سیاستهای حمایتی هلدینگ مالک و همچنین شرایط اقتصادی پیشرو، به دنبال تنوعبخشی به منابع درآمدی باشگاه هستند تا وابستگی صرف به بودجه مستقیم کاهش یابد. در همین راستا، برنامهریزیهایی برای جذب اسپانسرهای جدید، توسعه درآمدهای تجاری، استفاده بهینه از برند باشگاه و همچنین فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی در رشتههای مختلف ورزشی زیرمجموعه استقلال در دستور کار قرار گرفته است.
از سوی دیگر، موضوع مدیریت هزینهها نیز به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری در باشگاه تبدیل شده و احتمال بازنگری در برخی قراردادها و سیاستهای نقلوانتقالاتی برای فصل آینده وجود دارد. منابع نزدیک به باشگاه معتقدند هدف اصلی مدیران، حفظ ثبات فنی تیم در کنار کنترل هزینهها و جلوگیری از ایجاد فشار مالی مضاعف است.
در عین حال، استقلال قصد دارد با بهرهگیری از ظرفیت هواداری گسترده خود، پروژههای درآمدزایی جدیدی را نیز فعال کند؛ از جمله توسعه فعالیتهای تجاری، استفاده از ظرفیت آکادمی باشگاه، تقویت فروش محصولات رسمی باشگاه و ... با این شرایط، به نظر میرسد فصل آینده برای استقلال از نظر مدیریتی و اقتصادی اهمیت ویژهای داشته باشد و تصمیمات اتخاذشده در ماههای پیشرو میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر این باشگاه در رقابتهای داخلی و آسیایی ایفا کند.
