به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از شاعران و نویسندگان حوزه هنری انقلاب اسلامی، عصر روز گذشته ۱۳ اردیبهشت ماه با حضور در منزل خانواده شهید میر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار میر و دختر شاعر و نویسنده‌اش شهیده فاطمه سادات میر، تابلویی منقش به تصویر این شهید را به خانواده وی تقدیم کردند.

در این دیدار که با هدف همدردی و گرامیداشت مقام شامخ شهدا برگزار شد، میلاد عرفانپور مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، کاظم رستمی معاون این مرکز، علی داوودی مدیر دفتر شعر، بهزاد دانشگر مدیر دفتر داستان و سید محمدجواد شرافت معاون مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی در امور شعر استان‌ها همچنین تعدادی از شاعران گروه «تماشا» و نیز دوستان داستان‌نویس این شهید حضور داشتند.

حاضران در این دیدار ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید میر، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در قالب آثار ادبی و هنری تأکید کردند. تقدیم تابلوی یادبود و تصویر شهید فاطمه سادات میر و گفت‌وگوی صمیمانه با مادر و برادر این شهید از دیگر برنامه‌های این دیدار بود.