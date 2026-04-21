تانکر ترکرز عبور یک نفتکش ایرانی از محاصره آمریکا را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دادههای سکوی رصد دریایی تانکر ترکرز، یک نفتکش ایرانی در تاریخ ۲۱ آوریل، پس از عبور از خط محاصره آمریکا در مسیر بازگشت، بهسوی جزیره خارک حرکت کرده است.
این شرکت تحلیلی اعلام کرد: یک نفتکش فوقسنگین متعلق به ایران در اواخر مارس ۲۰۲۶ از کشور خارج شد و به سمت مجمعالجزایر ریاو حرکت کرد، جایی که محموله دو میلیون بشکه نفت خام خود را به یک نفتکش فوقسنگین دیگر منتقل کرد. سپس از طریق خط محاصره به کشور بازگشت و انتظار میرود فردا به جزیره خارک برسد.
پیشتر، نیروهای مسلح ایران به آمریکا درباره حمله به کشتی های تجاری ایرانی هشدار داده بودند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) روز گذشته اعلام کرد: پس از تجاوز آشکار تکاوران تروریست آمریکا به کشتی تجاری ایرانی در آبهای دریای عمان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده برخورد قاطع با نیروهای متجاوز آمریکایی بودند. لکن به دلیل حضور برخی از خانوادههای کارکنان کشتی یاد شده، برای حفظ جان و امنیت آنها که هر لحظه در خطر بودند، با محدودیت روبرو شدند.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد.
