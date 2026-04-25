قهرمانی آسیا مسیر کسب سهمیه ناگویا است/ ژیمناستیک شرایط سختی دارد

رضا خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط اردوهای تیم ملی ژیمناستیک گفت: تیم ملی ژیمناستیک از ۲۲ فروردین ماه اولین اردوی خود را در گنبد کاووس به مدت ۱۰ روز شروع کرد. ما اردوی خوبی داشتیم اما با توجه به اینکه در تمرین ملی‌پوشان وقفه ایجاد شده بود و بعد از جنگ تحملی تمامی اردوها و تمرینات به حالت تعلیق در آمده بود، ملی‌پوشان از نظر بدنی خیلی آماده نبودند به همین خاطر ما کار را از بدنسازی شروع کردیم.

وی گفت: مهم‌ترین و جدی‌ترین مسابقه پیش رو ما رقابت‌های قهرمانی آسیاست که در آن مسابقات سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا به ۱۰ تیم برتر داده می‌شود. اگر تیم ما بتواند جزو ۱۰ تیم برتر قرار بگیرد سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا برای یک تیم ۵ نفره به ما داده می‌شود. بنابراین مسابقات قهرمانی آسیا چین برای ما اهمیت زیادی دارد. امیدوارم ژیمناست‌های ما با قدرت و جسارت در مسابقات قهرمانی آسیا کار کنند. اردوی بعد ما از ۱۲ اردیبهشت ماه قرار است شروع شود که البته هنوز مکان آن مشخص نیست. در این اردو هم ۱۲ ۱۳ نفر دعوت خواهند شد و در پایان اردو انتخابی برگزار خواهیم کرد تا نفرات نهایی را برای مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب کنیم.

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک عنوان کرد: زمان زیادی تا مسابقات قهرمانی آسیا باقی نمانده و از حالا باید به فکر این مسابقات باشیم. قرار است رقابت‌های قهرمانی آسیا از ۲۰ تا ۲۷ خردادماه به میزبانی چین برگزار شود.در نهایت پس از برگزاری انتخابی پنج نفر در ترکیب اصلی قرار می‌گیرند و دو سه نفر هم در کنار ما در اردوی تیم ملی خواهند بود.

خیرخواه همچنین به بازگشت احمد کهنی به اردوی تیم ملی اشاره کرد و گفت: کهنی دو سال است که از میادین به دور است، اما به تازگی به اردوی تیم ملی اضافه شده و در اردوی سمنان پیش از جنگ و همچنین اردوی گنبد کاووس در کنار ما بود. او کار را با قدرت شروع کرده و امیدوارم مثل گذشته عملکرد قابل قبولی از خودش نشان دهد و بتواند در مسابقات خوب کار کند. ما نفرات خوبی در ترکیب تیم داریم و امیدوارم بهترین نتیجه را در قهرمانی آسیا کسب کنیم. البته الان شرایط کمی سخت شده و امیدوارم وضعیت بهتر شود.

وی بااشاره به حریفان قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: از آنجایی که در مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا داده می‌شود بنابراین همه تیم‌ها با تمام توان حاضر می‌شوند.ما در آسیا رقیبان بسیار سرسختی همچون کره جنوبی، ژاپن، ازبکستان و ... داریم. قطعا حریفان ما با تمام توان به میدان خواهند آمد تا بتوانند سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا را کسب کنند.

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک در پاسخ به این سوال که اگر نتوانیم در مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه کسب کنیم شرایط به چه صورت خواهد بود، عنوان کرد: قطعا ما سهمیه را کسب خواهیم کرد. البته که کار سخت است اما ژیمناست‌های ما همیشه نشان دادند در شرایط سخت بهترین عملکرد را خواهند داشت. ما با تمام توان به میدان می‌رویم، درست است که مسائل مثل جنگ شرایط را برای ما سخت کرد و وقفه در اردوهای تیم ملی به وجود آورد اما بارها ثابت کردیم در شرایط سخت بهتر کار می‌کنیم. ژیمناستیک ایران توانست بعد از 60 سال و با شرایط سخت به سهمیه المپیک برسد. بنابراین دست از تلاش برنمی‌داریم.

خیرخواه تأکید کرد: با این وجود اگر یک درصد شرایط با ما سازگار نبود دیگر وقتی نداریم تا بتوانیم برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا سهمیه بگیریم. شاید بتوانیم در آن شرایط به صورت تک وسیله‌ای سهمیه بگیریم. اما همانطور که گفتم ما عزممان را جزم کردیم تا در مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا را کسب کنیم. امیدوارم ژیمناست‌ها با تلاش و همت بالا به این هدف بزرگ دست پیدا کنند.