  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

دعوت فدراسیون از فوتبالی ها برای حضور در تمرین تیم ملی

دعوت فدراسیون از فوتبالی ها برای حضور در تمرین تیم ملی

با آغاز دور جدید تمرینات آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران از روز دوشنبه در مرکز ملی فوتبال، برنامه‌های فنی شاگردان تیم ملی وارد فاز جدی‌تری در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام کادر فنی، تیم ملی در این مرحله از اردو، روز پنجشنبه هفته جاری و همچنین چهارشنبه هفته آینده، در دو دیدار درون‌تیمی به میدان می‌رود؛ دیدارهایی که نقش مهمی در ارزیابی شرایط بازیکنان و افزایش هماهنگی تیمی خواهد داشت.

در همین راستا، فدراسیون فوتبال و تیم ملی به صورت مشترک از پیشکسوتان فوتبال ایران، مدیران و مربیان دعوت کردند تا با حضور در محل تمرینات و تماشای این دو بازی، از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی تیم ملی قرار گرفته و با حضور خود، به تقویت روحیه ملی‌پوشان کمک کنند.

در این دعوت تأکید شده است که همراهی چهره‌های باتجربه فوتبال کشور، علاوه بر ایجاد انگیزه مضاعف برای بازیکنان، می‌تواند به تقویت فضای همدلی در آستانه حضور تیم ملی در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان منجر شود.

تیم ملی ایران در حالی خود را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کند که حمایت و همراهی خانواده بزرگ فوتبال، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های این تیم در مسیر پیش‌رو محسوب می‌شود.

کد مطلب 6810475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

