دعوت فدراسیون از فوتبالی ها برای حضور در تمرین تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام کادر فنی، تیم ملی در این مرحله از اردو، روز پنجشنبه هفته جاری و همچنین چهارشنبه هفته آینده، در دو دیدار درونتیمی به میدان میرود؛ دیدارهایی که نقش مهمی در ارزیابی شرایط بازیکنان و افزایش هماهنگی تیمی خواهد داشت.
در همین راستا، فدراسیون فوتبال و تیم ملی به صورت مشترک از پیشکسوتان فوتبال ایران، مدیران و مربیان دعوت کردند تا با حضور در محل تمرینات و تماشای این دو بازی، از نزدیک در جریان روند آمادهسازی تیم ملی قرار گرفته و با حضور خود، به تقویت روحیه ملیپوشان کمک کنند.
در این دعوت تأکید شده است که همراهی چهرههای باتجربه فوتبال کشور، علاوه بر ایجاد انگیزه مضاعف برای بازیکنان، میتواند به تقویت فضای همدلی در آستانه حضور تیم ملی در مهمترین رویداد فوتبال جهان منجر شود.
تیم ملی ایران در حالی خود را برای حضور در جام جهانی آماده میکند که حمایت و همراهی خانواده بزرگ فوتبال، یکی از مهمترین پشتوانههای این تیم در مسیر پیشرو محسوب میشود.
