تیراندازی در مراسم خبرنگاران؛ نمایش جدید ترامپ یا حادثه امنیتی؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: ‌تعدادی از فعالان آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی، خبر تیراندازی در ضیافت شام دولت آمریکا را نمایش جدید تیم انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توصیف کرده‌اند.

یکی از این کاربران نوشت: چه عملیات روانی و پرچم دروغین فوق‌العاده‌ای! البته قطعاً این یکی به اندازه باتلرِ پنسیلوانیا(ماجرای ترور ناموفق ترامپ) مؤثر نخواهد بود!

کاربر دیگری هم نوشت: این هم یک عملیات پرچم دروغین دیگر توسط دولت پنهان است؛ مثل آنچه در سال ۲۰۲۴ اتفاق افتاد.سئوال این است که آیا کارولین لیویت و ترامپ، ایرانی ها یا دموکرات ها را مقصر معرفی خواهند کرد،زیرا این آن چیزی است که موجب جلب رای برای آنها در انتخابات پیش رو خواهد شد.

نمی‌توانید بگویید صحنه‌سازی شده نبود

رایان ماتا، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای آمریکایی در اینباره در شبکه ایکس نوشت: باور کنید هیچ مأمور سرویس مخفی بابت این موضوع اخراج نمی‌شود. چون احتمالا همه آنها اسرائیلی هستند. چرا این صحنه‌سازی شد؟ چرا اجازه دادند این اتفاق بیافتد؟ یا اگر قرار نبوده اینقدر جلو برود و این بخشی از یک سناریوی بزرگ است، پس قضیه چیست؟ حواس‌پرتی‌های بزرگ کجا هستند؟ آیا این موضوع برای این است که ترامپ رای جمع کند؟ آیا سعی کردند یک صحنه تقلبی دیگر راه بیندازند تا ترامپ دوباره دل مردم را به دست آورد؟

وی افزود: یک نفر می‌خواست آن فرد مسلح امشب وارد کاخ سفید شود. این اتفاق تصادفی نبود. این یا توسط اسرائیل برنامه‌ریزی شده بود، یا توسط نهادهای اطلاعاتی ما، یا یک عملیات روانیِ ساختگی از سوی این دولت بود برای اینکه ترامپ پایگاه طرفداران ماگا را دوباره به دست بیاورد.

واکنش کنایه آمیز کاریکاتوریست یمنی

یک کاریکاتوریست یمنی در واکنش به حادثه تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید با کاریکاتور نشان داد که این اقدامات ساختگی و یک سناریوی از پیش برنامه ریزی شده است.

کمال شرف کاریکاتوریست یمنی در تصویری که حاکی از ساختگی بودن تیراندازی شب گذشته در مراسم خبرنگاران کاخ سفید است نشان داد که این اقدامات به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده صورت می گیرد.

ترامپ: آدم‌های موثر ترور می شوند!

اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید نیز وی را از این حادثه خوشحال و خرسند نشان می دهد به طوری که آنرا یک مدال افتخار دیگر برای خود توصیف کرد.

وی گفت: من درباره ترورها مطالعه کرده ام. همیشه افراد موثری مثل آبراهام لینکلن ترور شده اند. افراد بی خاصیت ترور نمی شوند!

رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله بعد از تیراندازی، عکس هایی از مهاجم و دوربین های مداربسته منتشر کرد و علت حملات به خود را مهم بودن کارهایش عنوان کرد.

وی مدعی شد: فقط آدم های موثر هستند که ترور می شوند!

ترامپ در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نشانه‌ای وجود دارد که تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید ممکن است با جنگ در ایران مرتبط بوده باشد، گفت فکر نمی‌کنم، اما هیچ‌وقت نمی‌توان مطمئن بود.

وی درباره فرد مهاجم گفت: برداشت من این است که او یک عاملِ تنها و یک فردِ دیوانه بوده است. این‌ها افراد خطرناک و غیرعادی هستند و باید با آن‌ها برخورد شود.

سخنگوی کاخ سفید پیش از مراسم: امشب تیراندازی داریم

آنچه گمانه‌ها درباره نمایشی بودن تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید را تقویت می کند اظهارات سخنگوی کاخ سفید پیش از برگزاری مراسم است که بسیاری آنرا اتفاقی نمی دانند. این اظهارات به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر و پربازدید شد.

کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید پیش از برگزاری مراسم درباره اتفاقات این شب گفت اتفاقات زیادی قرار است بیافتد که از جمله آنها برنامه های سرگرم کننده و شاد خواهد بود.

وی به شکل عجیبی وقوع تیراندازی در مراسم شام خبرنگاران را پیش بینی کرد و گفت: امشب تیراندازی خواهیم داشت.

سخنگوی کاخ سفید پیش از این رویداد گفت: به شما می‌گویم، او کاملاً آماده است. سخنرانی امشب، یک سخنرانی کلاسیک از دونالد جی. ترامپ؛ بامزه و سرگرم‌کننده خواهد بود. امشب در این سالن چند شلیک هم انجام خواهد شد. بنابراین همه باید تماشا کنند، قرار است واقعاً عالی باشد.

نفوذ مهاجم از طریق لابی هتل پر از پلیس

براساس گزارش پلیس، یک معلم ۳۱ ساله اهل کالیفرنیا به نام «کول آلن» به‌عنوان فرد مسلحی شناسایی شده است که در نزدیکی محل برگزاری شام خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی اقدام به تیراندازی کرد.

براساس این گزارش، مظنون به تیراندازی در جریان شام خبرنگاران کاخ سفید، مجهز به یک تفنگ ساچمه ای، یک سلاح کمری و چند چاقو بوده است.

پلیس اعلام کرد که فرد مهاجم هدف گلوله قرار نگرفته است.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز به نقل از منابع آگاه نوشت: فرد بازداشت‌شده «کول توماس آلن» ۳۱ ساله از ایالت کالیفرنیا است.

شهردار واشنگتن گفته است فرد مسلح به یکی از محل های حضور سرویس مخفی در لابی هتل نفوذ کرد و یکی از نیروهای سرویس مخفی او را متوقف کرد. دلیلی برای این‌که باور کنیم افراد دیگری در این حادثه دخیل بوده‌اند، نداریم.

سخنگوی پلیس واشنگتن نیز گفت: به نظر می‌رسد مهاجم به‌تنهایی عمل کرده است. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد مهاجم اقدام به تیراندازی کرده و جزئیات را پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: مظنون حمله به مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید در این هتل اقامت داشته است و برای پلیس شهر شناخته‌شده نبود.

سرپرست وزارت دادگستری آمریکا نیز گفت: دو اتهام علیه مظنون مطرح شده و او فردا دوشنبه در دادگاه حاضر خواهد شد.