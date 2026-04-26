رئیس شورای شهر شاهرود: قاطعانه با بازگشایی معدن بوکسیت شاهوار مخالفیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یونسیان ظهر یکشنبه در ابتدای جلسه علنی شورای شهر شاهرود در سالن جلسات این مجموعه ضمن اشاره به اینکه برخی شنیده‌ها از فعالیت مجدد معدن بوکسیت تاش در شاهوار خبر می‌دهند، افزود: موضوع بازگشایی و فعالیت این معدن موجب نگرانی شهروندان و دوستداران محیط زیست و بزرگان شهر و خصوصا علما و روحانیت شده است، لذا شورای شهر با هدف رسیدگی به مطالبات مردمی وارد موضوع شده و پیگیری لازم نیز در حال انجام است.

رئیس شورای شهر شاهرود یادآور شد: بارها توسط امام جمعه و سایر مسئولان از طریق تریبون‌های مختلف هشدار داده شده که منبع اصلی آب شهروندان شاهرودی و سایر مناطق از شاهوار تامین می‌شود و هرگونه فعالیت معدنی در این منطقه تبعات زیست محیطی داشته و آینده حیات منطقه را به خطر خواهد انداخت.

یونسیان افزود: متولیان معدن بوکسیت علیرغم داشتن چندین معدن در سایر نقاط کشور و همچنین اعلام شفاف و صریح محیط زیست، منابع طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و سایر دستگاه‌های مرتبط در خصوص خطر معدن کاوی در شاهوار بدنبال بازگشایی مجدد معدن هستند که این اقدام موجی از نارضایتی و نگرانی را برای مردم شاهرود و بسطام و اهالی شاهوار به‌وجود آورده است.

وی بیان کرد: در حالی که مردم عزیز کشورمان در صحنه‌های مختلف حمایتی جنگ رمضان حضور دارند و نیاز به اتحاد و همدلی بیشتر است پرداختن و تلاش بعضی از افراد برای بازگشایی معدن بوکسیت شاهوار اقدامی نامناسب و شائبه برانگیز است.

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود ادامه داد: موضع اینجانب به عنوان رئیس شورا کاملا شفاف است و اعلام می‌دارم شاهوار یعنی شاهرود و شاهرود یعنی شاهوار و لذا خواستار توقف هرگونه معدن‌کاری در شاهوار هستیم.

یونسیان در پایان با اشاره به مکاتبات انجام شده با مدیران کشوری و استانی تاکید کرد: اعضای شورای اسلامی شهر شاهرود و اینجانب به عنوان رییس این شورا با بازگشایی معدن بوکسیت تاش کاملا مخالفیم و در این راستا پیگیری‌های لازم برای تعطیلی دائم آن انجام خواهد شد.