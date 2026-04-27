۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

بازی های ساحلی آسیا - سانیا

تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران در جمع ۴ تیم برتر قرار گرفت

تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران با غلبه بر لبنان به مرحله نیمه نهایی بازی‌های ساحلی آسیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران برابر لبنان در مرحله یک چهارم بازی های ساحلی آسیا امروز برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان در دو گیم متوالی و با نتایج مشابه ۲۱ بر ۱۴ حریف خود را شکست دادند.

تیم ملی والیبال ساحلی «ب» با این پیروزی ۲ بر صفر راهی مرحله نیمه نهایی شد. خاکی‌زاده و قلعه‌نویی ترکیب این تیم را تشکیل می دهند. آنها پیش از این تیم‌های ازبکستان، مولداوی و چین را شکست داده بودند و تنها برابر قطر نتیجه را واگذار کرده بودند.

پیش از این تیم ملی والیبال ساحلی «الف» از صعود به مرحله نیمه نهایی بازمانده بود.

نظر شما


  
  
    پربازدیدها

    پربحث‌ها