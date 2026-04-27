تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران در جمع ۴ تیم برتر قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران برابر لبنان در مرحله یک چهارم بازی های ساحلی آسیا امروز برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان در دو گیم متوالی و با نتایج مشابه ۲۱ بر ۱۴ حریف خود را شکست دادند.

تیم ملی والیبال ساحلی «ب» با این پیروزی ۲ بر صفر راهی مرحله نیمه نهایی شد. خاکی‌زاده و قلعه‌نویی ترکیب این تیم را تشکیل می دهند. آنها پیش از این تیم‌های ازبکستان، مولداوی و چین را شکست داده بودند و تنها برابر قطر نتیجه را واگذار کرده بودند.

پیش از این تیم ملی والیبال ساحلی «الف» از صعود به مرحله نیمه نهایی بازمانده بود.