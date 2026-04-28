۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

قلعه نویی: احتمال دارد دوباره با نیجریه بازی کنیم اما هنوز قطعی نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: حریفان تدارکاتی ما تغییر کردند و بهتر است فعلا اسم قطعی نبریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره آخرین وضعیت اردوی تیم ملی گفت: بعد از توقف لیگ برتر، برنامه های تمرینی تیم ملی را آغاز کردیم. تا ۱۶ اردیبهشت تمرینات را ادامه می دهیم. سپس چند روز استراحت خواهیم کرد و بعد از آن راهی ترکیه خواهیم شد.

او درباره بازی های تدارکاتی تیم ملی ایران تصریح کرد: دیروز دو اسم را برای بازی تدارکاتی معرفی کردیم اما وقتی از تمرین به تل برگشتیم گفتند امکان برگزاری نیست و حریفان تغییر کردند. در حال حاضر نیجریه را در دستور کار داریم اما باز هم بگذارید اعلام نکنم چون وضعیت فعلی احتمال دارد دوباره تغییر کند.

