به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حمیدرضا آصفی دیپلمات باتجربه کشور، درباره اقدامات اخیر رئیس جمهور و دولت آمریکا نسبت به شرایط حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: اقدامات اخیر رئیس جمهور آمریکا ایذایی و کاملا غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است. میزبان جام جهانی براساس مقررات و پروتکل‌های مسابقات ورزشی، وظایف و مسئولیت‌هایی دارد که باید به آنها پایبند باشد.

وی در ادامه بیان داشت: در این خصوص دولت آمریکا موظف به ارائه خدمات کنسولی و پذیرایی مناسب از تیم‌های شرکت کننده است‌. مثل کشورهایی که نهادهای بین‌المللی را در خود جای داده‌اند. به صورت مثال در پاریس فرانسه نهادی مثل یونسکو وجود دارد یا در ژنو نیز سازمان‌های مختلف بین‌المللی مستقر هستند. در آمریکا هم سازمان ملل در نیویورک قرار دارد و این نهادها موظف‌اند شرایط لازم را برای فعالیت و حضور مهمانان خود در مناسبات بین‌المللی فراهم کرده و به اصطلاح مهمان‌نوازی را به عمل آورند.

سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه اذعان داشت: البته باید بین مسابقات بین‌المللی یا دوستانه و مسابقات جهانی تفاوت قائل شد. در برخی رقابت‌های بین‌المللی یا دوستانه، همکاری میزبان بیشتر جنبه اخلاقی دارد مثل تورنمنت یاریگین روسیه، جام فجر، وهبی امره ترکیه یا جام صلح و دوستی اما وقتی یک رویداد در تقویم جهانی ثبت شده و میزبانی آن به کشوری واگذار می‌شود، رعایت مقررات هم جنبه اخلاقی دارد و هم الزام قانونی پیدا می‌کند.

آصفی تأکید کرد: جام جهانی در کنار بازی‌های المپیک، از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی جهان است و کشور میزبان باید کاملاً به مقررات پایبند باشد و احترام لازم را برای همه تیم‌ها قائل شود. متأسفانه به نظر می‌رسد آمریکا از ابتدا این زمینه عملکرد مناسبی نداشته و به این مقررات بین‌المللی پایبند نیست. در این زمینه ترامپ دست به اقدامات متعددی زده است‌.

وی با اشاره به برخی اقدامات اخیر گفت: اقداماتی مانند نصب پرچم ایتالیا در محل بازی یا مطرح کردن جایگزینی این تیم به‌جای ایران، نشان‌دهنده بی‌توجهی به مقررات است. حتی یکی از مسئولان بلندپایه ایتالیایی این پیشنهاد را «شرم‌آور» توصیف کرده است. درست مانند اعتقادی که خود من دارم. طبق نظر درست آن مسئول ارشد ایتالیایی حضور در جام جهانی باید از مسیر رقابت‌های مقدماتی تعیین شود، نه اینکه بگوییم فلان تیم حذف شود و فلان تیم بیاید.

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال درباره رفتارهای دولت آمریکا نیز عنوان داشت: قطعا آمریکایی‌ها در زمان حضور ما نیز این اقدامات ایذایی را ادامه می‌دهند. متاسفانه ترامپ مقید به هیچ قاعده و الزام بین‌المللی نیست و این موضوع شرایط تیم ملی را پیچیده‌تر می‌کند. در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه نیز برخی گروهک‌ها می‌خواستند چنین اقداماتی انجام بدهند اما فرانسوی‌ها تا جایی که توانستند چنین اجازه‌ای به آنها ندادند. آن اقدامات قطعا به شکل گسترده‌تر در آمریکا انجام خواهد شد درشرایطی که بین دولت ما با این کشور، رابطه‌ای وجود ندارد. لذا کار را برای ما سخت‌تر خواهند کرد.

آصفی خاطرنشان ساخت: فدراسیون باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند؛ چه از طریق فیفا و چه با بهره‌گیری از امکانات کمیته ملی المپیک و سایر نهادهای مرتبط. این یک جام جهانی متفاوت خواهد بود و نیاز به پیگیری‌های جدی دارد. فیفا باید نقش خود را به عنوان رابط و یک تسهیل‌گر حضور ما در جام جهانی ایفا کند و باوجود احتمال کم، امیدواریم وظایف خود را به درستی انجام بدهد.

وی در پایان گفت: جنگ روانی و اقدامات ایذایی پس از ورود تیم به آمریکا شروع می‌شود. علاوه بر مسائل اجرایی، تیم ملی باید از نظر روحی نیز آمادگی لازم را داشته باشد. چراکه ممکن است پس از ورود به محل مسابقات، فشارهای روانی افزایش پیدا کند. بنابراین بازیکنان باید از نظر ذهنی نیز در شرایط مطلوبی قرار داشته باشند تا بتوانند با این چالش‌ها مقابله کنند.