به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ثمین الخیطان در نشست خبری هفتگی دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در پاسخ به سوالی درباره حرکت مجدد ناوگان جهانی صمود از ایتالیا برای تحویل کمکهای بشردوستانه به غزه پس از ممانعت نیروهای اشغالگر از حرکت کشتی های آنان گفت: «اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر غزه، موظف است تمام نیازهای اساسی فلسطینیان در نوار غزه را برآورده کند و از لغو تمام محدودیتهای ورود و جریان کمکهای بشردوستانه اطمینان حاصل کند.»
الخیطان با اشاره به کمبود شدید آب آشامیدنی سالم، غذا، گاز پخت و پز و بسیاری از نیازهای ضروری دیگر در غزه، گفت: وضعیت در غزه همچنان بحرانی است.
«ناوگان جهانی صمود»، روز یکشنبه، «ماموریت بهار ۲۰۲۶» را از جزیره سیسیل ایتالیا با هدف شکستن محاصره غزه توسط رژیم اسرائیل و رساندن کمکهای بشردوستانه به فلسطینیان در نوار غزه، پس از تکمیل آخرین مراحل آمادهسازی، آغاز کرد.
«ناوگان جهانی مقاومت» یک ابتکار مدنی است که در سال ۲۰۲۵ توسط نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی، فعالان و داوطلبانی از کشورهای مختلف با هدف رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه تأسیس شد.
