به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در آستانه ورود به دوره‌ای از تغییرات احتمالی در ساختار مدیریتی خود قرار گرفته است؛ تحولاتی که گفته می‌شود ممکن است برخی از بخش‌های مختلف این باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس شنیده‌ها، در هیئت‌مدیره باشگاه استقلال نیز احتمال بروز تغییراتی وجود دارد و حتی زمزمه‌هایی درباره جدایی یکی از اعضای این هیئت به گوش می‌رسد؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند معادلات مدیریتی این باشگاه را دستخوش تغییر کند.

از سوی دیگر این تحولات تنها به سطح هیئت‌مدیره محدود نمی‌شود و در سازمان فوتبال باشگاه استقلال نیز تغییراتی در سطح مدیریت صورت گرفت. عباس ترابیان که ریاست این سازمان را برعهده داشت از مسئولیت خود کناره گیری کرد.

این موضوع در حالی مطرح شده که مدیران باشگاه در تلاش هستند با بررسی شرایط موجود، تصمیماتی در راستای بهبود عملکرد و تقویت ساختار اجرایی اتخاذ کنند.