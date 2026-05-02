به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت نیمکت تیم فوتبال استقلال تهران در فصل بیست و ششم لیگ برتر همچنان با ابهامهایی همراه است؛ در شرایطی که هدایت آبیپوشان در حال حاضر بر عهده سهراب بختیاریزاده قرار دارد.
بختیاریزاده بهعنوان سرمربی موقت تا پایان فصل بیستوپنجم لیگ برتر با باشگاه قرارداد دارد. با این حال، ادامه همکاری او کاملاً به عملکرد تیم در دو رقابت مهم پیشرو یعنی لیگ برتر و جام حذفی بستگی خواهد داشت.
طبق برنامه اعلامشده ادامه مسابقات لیگ برتر و جام حذفی پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از سر گرفته میشود و همین موضوع باعث شده وضعیت نیمکت استقلال برای فصل بیستوششم هنوز بهطور قطعی مشخص نباشد.
در صورت موفقیت استقلال و کسب حداقل یکی از دو جام، احتمال تمدید همکاری با بختیاریزاده وجود دارد؛ اما در غیر این صورت مدیران باشگاه به سراغ گزینههای دیگر خواهند رفت.
در میان گزینههای داخلی یک چهره آشنا و باتجربه برای هواداران استقلال نیز مطرح شده که در صورت عدم موفقیت سرمربی فعلی، میتواند یکی از جدیترین گزینههای جانشینی باشد.
همچنین گزینههای خارجی نیز همچنان روی میز مدیران باشگاه قرار دارند هرچند شرایط فعلی فوتبال ایران و محدودیتها باعث شده شانس حضور مربیان خارجی نسبت به گذشته کاهش محسوسی داشته باشد.
در نهایت سرنوشت نیمکت استقلال برای فصل بیستوششم به عملکرد تیم در دیدار های باقی مانده این تیم گره خورده و نتایج، نقش تعیینکنندهای در تصمیم نهایی باشگاه خواهد داشت.
