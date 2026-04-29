به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای بازرگانی این وزارتخانه با اشاره به تلاش‌های مستمر تولیدکنندگان، کشاورزان، بهره‌برداران و اعضای زنجیره تأمین غذا تأکید کرد که همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها موجب دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه امنیت غذایی شده است.

به گفته وی، در حالی‌ که کشورهای مختلف جهان تحت‌تأثیر بحران‌های ناشی از جنگ در زمینه انرژی و مواد غذایی قرار گرفته‌اند، ایران با وجود تحریم‌ها و شرایط پیچیده کنونی، هیچ‌گونه نشانه‌ای از کمبود یا بی‌ثباتی را در عرضه محصولات کشاورزی تجربه نکرده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت محصولاتی که تحت‌تأثیر نرخ ارز نیستند، تنها افزایش‌های طبیعی و سالانه داشته‌اند و در مورد کالاهای وابسته به ارز همچون لبنیات، مرغ و برخی اقلام پروتئینی، قیمت‌ها هنوز به حد محاسبه‌شده کارشناسی نرسیده‌اند.

وی با بیان این که سرکوب قیمتی در نهایت باعث کاهش تولید و کمبود کالا می‌شود، تاکید کرد: باید با ارائه آمار و محاسبات واقعی، ضرورت حفظ قیمت تمام‌شده و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان تشریح شود.

نوری‌قزلجه تصریح کرد: سیاست‌هایی مانند کالابرگ نیز برای جلوگیری از آسیب به تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شده‌اند تا تولیدکنندگان دچار زیان نشوند و روند تولید پایدار بماند.