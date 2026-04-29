به گزارش خبرگزاری مهر، «جو کنت» مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ادامه محاصره، فشار بسیار بیشتری بر ما نسبت به ایران وارد می‌کند. ایران ثابت کرده است که می‌ تواند مشکلات اقتصادی را تحمل کند؛ از سال ۱۹۷۹ (انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷) این کار را انجام داده است.

مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت ترامپ اذعان کرد: این محاصره، ایران را مجبور به کنار گذاشتن غنی‌ سازی اورانیوم، موشک‌ های بالستیک یا شبکه‌ های نیروهای طرفدارش نخواهد کرد. در عوض، این محاصره به مردم آمریکا آسیب می‌رساند و فشار داخلی جدی بر رئیس جمهور (ترامپ) ایجاد می‌کند: با نزدیک شدن به انتخابات میان‌ دوره‌ ای، قیمت بنزین همچنان افزایش خواهد یافت و به رأی‌ دهندگان طبقه کارگر که به طور قاطع از ترامپ و جمهوری‌خواهان حمایت کردند، آسیب خواهد رساند و اکثریت جمهوری‌خواهان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

«جو کنت» اضافه کرد: به‌ کارگیری ۳ گروه رزمی ناو هواپیمابر به علاوه افزایش عظیم قدرت هوایی در (نهاد تروریستی) سنتکام برای اجرای محاصره، ناپایدار است؛ این امر به سپاه پاسداران بی باک فرصت‌های فراوانی می‌ دهد تا به نیروهای آمریکایی حمله کند و آمریکا را طبق شرایط ایران دوباره به جنگ بکشاند. پیامدهای جهانی این بحران تنها فشار بر ما را افزایش می‌دهد، نه بر ایران: فراتر از بحران نفت و گاز، محاصره اکنون باعث کمبود کود جهانی شده است که باعث بحران‌ های بزرگ امنیت غذایی و قحطی‌ های احتمالی در مناطق آسیب‌ پذیر خواهد شد. مسیر هوشمندانه‌ تر مشخص است: عقب‌ نشینی، اعلام پیروزی و استفاده از کاهش تحریم‌ ها به عنوان اهرم مذاکره با ایران. این امر مذاکرات را طبق شرایط ما بازتنظیم کرده، از جنگ جلوگیری می‌ کند و از تشدید بیشتر بحران انرژی در داخل و خارج از کشور جلوگیری خواهد کرد.