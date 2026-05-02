افزایش ۹۵ درصدی بودجه اردبیل در سال ۱۴۰۵

صدیف بدری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵، با توجه به عملکرد عمرانی سال ۱۴۰۴ و پیگیری‌ها و جلساتی که پیش از ارائه لایحه دولت برگزار شده بود،به‌ویژه در حوزه زیرساختی، خوشبختانه در بخش اعتبارات عمرانی و زیرساختی استان شاهد افزایش بالغ بر ۹۵ درصدی بودجه هستیم.

وی افزود: این رشد، به‌ویژه در حوزه وزارت راه و شهرسازی، مرهون عملکرد خوب مدیران استان و همچنین پیگیری‌های صورت‌گرفته در حوزه زیرساختی است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم در سریع‌ترین زمان ممکن، پس از پایان شرایط جنگ، شاهد بهره‌برداری از راه‌آهن اردبیل-میانه باشیم. تلاش بر این است که این مسیر به سمت پارس‌آباد و بیسوار نیز ادامه پیدا کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه راه‌های بزرگراهی نیز با پیش‌بینی‌های انجام‌شده، ظرف امسال و سال آینده شاهد بهره‌برداری از ده‌ها کیلومتر از بزرگراه‌های در دست اجرای استان خواهیم بود؛ از جمله مهم‌ترین آنها بزرگراه اردبیل به سمت سرچم و اردبیل به سمت مغان و پارس‌آباد است که خوشبختانه تأمین اعتبار و منابع مالی برای آنها پیش‌بینی شده است.