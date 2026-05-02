به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرتپور، ملیپوش والیبال، درباره آغاز تمرینات تیم ملی گفت:واقعیت این است که از دیروز تمریناتمان را شروع کردیم. حدود دو ماه بود که نه تمرین بدنسازی داشتیم و نه با توپ کار کرده بودیم. با وجود این شرایط سخت و فضای جنگی، خوشبختانه حدود ۸۰ درصد از بچهها آمادگی نسبی خودشان را حفظ کرده بودند و دیروز هم با روحیه و سرحال در تمرین حاضر شدند.
وی ادامه داد: امسال سال بسیار مهم و سختی برای ماست. همه باید دست به دست هم بدهیم تا ابتدا سهمیه المپیک را کسب کنیم و پس از آن هم بتوانیم در رقابتهای پیشرو بهترین نتیجه ممکن را بگیریم.
ملیپوش والیبال درباره شرایط خاص شروع فصل اظهار داشت: امسال برای والیبال به شکل عادی آغاز نشد و شرایط متفاوتی را تجربه کردیم. سالن هم در جریان اتفاقات اخیر دچار آسیبهایی شده بود. در ابتدا تصمیم داشتیم اردو را در شهر نور برگزار کنیم، اما در نهایت ترجیح دادیم همینجا بمانیم، چون از نظر امکاناتی مثل سالن، رستوران و بدنسازی شرایط بهتری داریم.
لیبروی تیم ملی والیبال گفت: از نظر شخصی شرایط خوبی دارم، با انگیزه بیشتری نسبت به سالهای قبل تمرینات را شروع کردهام. تورنمنتهای مهمی در پیش داریم؛ بعد از لیگ ملتها، مسابقات قهرمانی آسیا را داریم که موفقیت در آن میتواند مسیر صعود ما به المپیک را هموار کند. امیدوارم بتوانیم روزهای خوبی را رقم بزنیم.
