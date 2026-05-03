تبعات جنگ علیه ایران؛ جمعیت بیکاران رژیم صهیونیستی بیش از ۲ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» در گزارشی به نقل از دادههای «خدمات اشتغال» کابینه رژیم صهیونیستی از بیش از دو برابر شدن تعداد جویندگان کار در مارس ۲۰۲۶ خبر داد.
این رسانه صهیونیستی نوشت: تعداد جویندگان کار در سرزمینهای اشغالی به بیش از ۳۹۶ هزار نفر رسید؛ رقمی که ۲.۵ برابر ماه قبل است.
ایزرائیل نیوز افزود: جنگ علیه ایران ضربهای عمیق به اقتصاد وارد کرد و بازار کار را دچار شوک شدید ساخت. طبق گزارش منتشرشده، تعداد بیکاران از جنگ ۱۲ روزه که در آن ۳۳۲ هزار نفر بیکار شدند نیز بیشتر است.
این رسانه صهیونیستی افزود: بعد از جنگ علیه ایران، بزرگترین تغییر در نسبت فرصتهای شغلی به جویندگان کار مشاهده شد. در فوریه بازار فشرده تلقی میشد (تقریباً یک شغل برای هر متقاضی)، اما در ماه مارس این نسبت به ۰.۳۲ کاهش یافت؛ یعنی برای هر ۱۰ نفر جویای کار، تنها ۳ موقعیت شغلی وجود دارد.
ایزرائیل نیوز به افزایش بیکاری در مناطق صهیونیست نشین سرزمین های اشغالی نیز اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار در سالهای اخیر، شهرهای عربنشین صدر جدول بیکاری را از دست داده و شهرهای حریدی جایگزین آنها شدهاند.
