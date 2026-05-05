گره ۲۰ ساله ترافیک ملارد با کمربندی شرقی باز میشود

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمدزاده پودینه،صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از نهایی شدن یکی از مهمترین پروژه های زیرساختی ملارد خبر داد و گفت: کمربندی شرقی ملارد که ۲۰ سال مطالبه شهروندان بود، پس از تأمین اعتبار وارد فاز اجرایی شده و به زودی بخش نخست آن به بهره برداری میرسد.

شهردار ملارد با اشاره به سابقه طولانی این مطالبه عمومی اظهار کرد: پروژه کمربندی شرقی ملارد طی بیش از دو دهه گذشته به دلیل عدم توافق با مالک اراضی بلاتکلیف مانده بود، اما سرانجام با نهایی شدن توافق با شرکت های مربوطه، این گره قدیمی باز شد.

وی افزود: این محور که در طرح تفصیلی شهر پیش بینی شده بود، به دلیل قرارگیری در اراضی خصوصی امکان اجرا نداشت، اما اکنون با تعیین تکلیف حقوقی و اجرایی، عملیات پروژه با جدیت در حال انجام است.

شهردار ملارد با تأکید بر اهمیت این پروژه در کاهش بار ترافیکی منطقه گفت: عبور حدود ۶.۵ کیلومتر از محور چیتگر از محدوده ملارد، این شهر را در مسیر یکی از پرترددترین کریدورهای کشور قرار داده و همین موضوع، اجرای کمربندی را به یک ضرورت فوری تبدیل کرده بود.

محمدزاده پودینه ادامه داد: در حال حاضر بخش عمدهای از معارضات مسیر از جمله تیرهای برق، دیوارها و ابنیه مزاحم در حال جمع آوری است و عملیات اجرایی شامل جدول گذاری، زیرسازی و آماده سازی مسیر با سرعت در حال پیشرفت است.

وی با تشریح جزئیات فاز نخست پروژه گفت: در این فاز، اتصال بلوار الغدیر به میدان نیایش و سپس به میدان مادر اجرایی میشود که با بهره برداری از آن، ۳۰ تا ۳۵ درصد از بار ترافیکی بلوار رسول اکرم کاهش خواهد یافت.

شهردار ملارد تأکید کرد: این پروژه علاوه بر کاهش محسوس ترافیک، نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت و زمان سفر شهروندان خواهد داشت.

وی افزود: با وجود شرایط اقتصادی و تأثیر نوسانات بر پروژه های عمرانی، تلاش شده با مدیریت منابع، اجرای این پروژه با سرعت مطلوب پیش برود.

محمدزاده پودینه در پایان خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پروژه تا ۲ ماه آینده، یکی از مهمترین مطالبات چندین ساله مردم ملارد محقق شده و یکی از گره های اصلی ترافیکی غرب استان تهران برطرف خواهد شد.