به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیس فاراس از سازمان‌ دهندگان گروه فعالان یونانی «March to Gaza Greece»، در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی «صمود» در آب‌ های بین‌ المللی نزدیک جزیره کرت، مانع ادامه فعالیت این جنبش نخواهد شد.

این سازمان‌ دهنده گروه فعالان یونانی سپس با انتقاد از «همکاری نظام مند» یونان با اشغالگران صهیونیست، تأکید کرد که فعالان بازداشت‌ شده با حمایت گارد ساحلی یونان به جزیره کرت منتقل شده‌ اند و این اقدام نتیجه فشارهای بین‌ المللی بوده است.

آنتونیس فاراس در ادامه با بیان اینکه این جنبش محدود به افراد نیست و بر پایه ارزش‌ ها و اهداف سیاسی شکل گرفته، گفت که فعالان بدون ترس به فعالیت خود ادامه خواهند داد و خواستار پیگرد صهیونیست های مهاجم شد.

در همین حال، آنا لاگونیکوس از اعضای تیم پزشکی ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که در پی حمله صهیونیست ها، برخی قایق‌ ها آسیب دیده و برنامه حرکت با تأخیر مواجه شده است، اما فعالان پس از آزادی، آماده ازسرگیری مسیر خود هستند.

به گفته وی، قرار است ۵ قایق با حدود ۵۰ نفر از یونان حرکت کنند و با وجود چالش‌ ها، روحیه شرکت‌ کنندگان همچنان بالا است.

ناوگان جهانی صمود پنجشنبه پیش در نزدیکی جزیره کرت یونان، در فاصله ۶۰۰ مایل دریایی از مقصد خود در منطقه محاصره شده غزه، تنها به جرم تلاش برای امدادرسانی به مردم تحت محاصره این منطقه مورد حمله اشغالگران صهیونیست قرار گرفت.