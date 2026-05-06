۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

توقیف محموله داروهای غیرمجاز قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان گفت: در پایگاه دریابانی چابهار، تعداد ۴۰ هزار و ۸۳۹ قلم انواع داروی غیرمجاز قاچاق کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق، مرزداران استان سیستان و بلوچستان در پایگاه دریابانی چابهار به اقدام اطلاعاتی سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در منطقه مرزی دست پیدا کردند و پس از هماهنگی قضایی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند قاچاقچیان را زمین‌گیر کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان بیان کرد: پس از چند شبانه‌روز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله مشخص شد و مرزداران در این عملیات غافلگیرکننده توانستند، ضمن دستگیری دو نفر قاچاقچی و توقیف یک دستگاه وسیله نقلیه سبک، تعداد ۴۰ هزار و ۸۳۹ قلم انواع داروی غیرمجاز قاچاق را کشف کنند.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

شجاعی افزود: قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد و مرزدارن استان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.

کد مطلب 6821648

