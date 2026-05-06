  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

شصت و هفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

شصت و هفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - شصت‌وهفتمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» امشب در کرمانشاه با اجرای برنامه‌های معنوی و حماسی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شصت‌وهفتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب در شهر کرمانشاه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

این مراسم در راستای حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح برنامه‌ریزی شده است.

در این اجتماع، برنامه‌های متنوع معنوی و حماسی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده و بر تقویت روحیه همبستگی و وحدت تأکید می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم امشب چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد.

مسیر برگزاری این اجتماع از میدان رسالت در محله الهیه به سمت میدان شاهد تعیین شده و از مردم برای حضور گسترده در این برنامه دعوت شده است.

کد مطلب 6821989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها