به گزارش خبرنگار مهر، شصت‌وهفتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب در شهر کرمانشاه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

این مراسم در راستای حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح برنامه‌ریزی شده است.

در این اجتماع، برنامه‌های متنوع معنوی و حماسی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده و بر تقویت روحیه همبستگی و وحدت تأکید می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم امشب چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد.

مسیر برگزاری این اجتماع از میدان رسالت در محله الهیه به سمت میدان شاهد تعیین شده و از مردم برای حضور گسترده در این برنامه دعوت شده است.