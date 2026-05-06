سازمان ملل خواستار آزادی فعالان بازداشت شده «صمود» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ثمین الخیطان، سخنگوی کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست تا فورا و بدون قید و شرط، سیف ابو کشک و تیاگو آویلا، فعالانی که پس از حمله به ناوگان جهانی صمود بازداشت شده‌ اند را آزاد کند.

الخیطان در بیانیه‌ ای مورد حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود، اعلام کرد که رساندن کمک‌ های بشردوستانه به مردم فلسطین در غزه و ابراز همبستگی با آنها جُرم نیست.

وی سپس اظهار داشت: اسرائیل باید فوراً و بدون قید و شرط سیف ابو کشک و تیاگو آویلا، اعضای ناوگان جهانی که در آب‌ های بین‌ المللی بازداشت و به اسرائیل منتقل شدند و هنوز بدون اتهام در بازداشت هستند را آزاد کند. ما گزارش‌ هایی مبنی بر شروع اعتصاب غذا توسط تیاگو و سیف ابوکوشک دریافت کرده‌ ایم و این موضوع نگرانی‌ هایی را در مورد سلامتی آنها ایجاد می‌ کند.

الخیطان با تأکید بر اینکه مردم غزه به شدت به این کمک‌ ها نیاز دارند، اضافه کرد: بدرفتاری شدید با سیف ابو کشک و تیاگو آویلا باید بررسی شود و مسببان (مقامات رژیم صهیونیستی) آن باید به دست عدالت سپرده شوند.

او با درخواست پایان دادن به بازداشت خودسرانه از سوی رژیم صهیونیستی، افزود: اسرائیل همچنین باید به محاصره غزه پایان دهد، ورود کمک‌ های بشردوستانه کافی به نوار غزه محاصره شده را مجاز و تسهیل کند.