آیت الله دری: مقابله جدی با گرانی و احتکار مطالبه عمومی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر،آیتالله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران، گفت: کشور با برخورداری از یکمیلیون و ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع وسعت، هشت هزار کیلومتر مرز و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز آبی، از جایگاه مهمی برای توسعه فعالیتهای ساحلی و دریایی برخوردار است.
وی همچون قشم، هرمز و هنگام را از مناطق قابلاتکا برای پیشبرد اقتصاد دریامحور عنوان کرد و بهرهبرداری مؤثر از امکانات ملی در حوزههای مختلف را ضروری دانست.
آیتاللهدری نجفآبادی، ظرفیت صنعت پتروشیمی را از محورهای مؤثر در اقتصاد ملی دانست و افزود: تولید سالانه محصولات پتروشیمی در کشور به حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده و افزایش ۱۴۶ میلیون تن دیگر نیز در برنامه قرار دارد.
امام جمعه اراک همچنین انرژیهای تجدیدپذیر را بخشی مهم از آینده تأمین انرژی کشور معرفی کرد و گفت: ایران امکان تولید دهها هزار مگاوات برق خورشیدی را در اختیار دارد و مدیریت صحیح مصرف میتواند نقش این بخش را تقویت کند.
آیتالله دری با اشاره به مصرف سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب در کشاورزی، توسعه روشهای نوین آبیاری را عاملی برای افزایش بهرهوری دانست.
وی افزود: استانهای مرکزی، قم و سمنان از مناطق مهم تولید پسته هستند و قابلیتهای کشاورزی این مناطق باید بهطور کامل فعال شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: رسیدگی به وضعیت بیمارستانها، حمایت از بیماران خاص و ترویج فرهنگ اهدای عضو مورد توجه قرار گیرد.
امامجمعه اراک همچنین بر اهمیت تسهیل ازدواج، کاهش هزینههای غیرضروری و توجه به فرزندآوری در سنین مناسب تاکید کرد و گفت:از نهادهای مسئول انتظار داریم در تدوین سیاستهای حمایتی برای جوانان برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
وی مقابله با گرانی، احتکار و تخلفات اقتصادی را از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: دستگاه های مرتبط در حوزه کالاهای اساسی با تخلفات برخورد قاطع انجام دهند.
آیت الله دری درباره وضعیت مسکن نیز اظهار کرد: فراهمسازی زمین و ارائه تسهیلات مناسب برای خانهدار شدن اقشار مختلف از جمله کارمندان، کارگران، پرستاران و نیروهای مسلح باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
ویتقوا را عامل اصلی ساماندهی رفتار فردی، اجتماعی و همچنین آن را از نیازهای بنیادین زندگی انسان دانست.
