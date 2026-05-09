به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی کاخ سلوی شهر ریاض عربستان سعودی شامگاه شنبه ۱۹ اردیبهشت و از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران آغاز شد.

این مسابقات از تاریخ ۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷(۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵) در سه شهر ریاض، جده و خوبار عربستان سعودی انجام خواهد شد.

سیدبندی قرعه کشی این رقابت ها به شرح است:

* سید اول: عربستان سعودی، ژاپن، ایران، کره جنوبی، استرالیا، ازبکستان

* سید دوم: قطر، عراق، اردن، امارات، عمان، سوریه

* سید سوم: بحرین، تایلند، چین، فلسطین، ویتنام، تاجیکستان

* سید چهارم: قرقیزستان، کره شمالی، اندونزی، کویت، سنگاپور، لبنان یا یمن

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به همراه مهدی خراطی به عنوان نمایندگان کشورمان در این مراسم حاضر بودند.

پس از قرعه‌کشی انجام شده تیم ملی فوتبال ایران حریفان خود را شناخت.

رونمایی از پوستر شعار جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷

* شعار این دوره از مسابقات «اهلا آسیا» نام گرفت.

بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیم‌های ملی سوریه، قرقیزستان و چین همگروه شد.

* گروه A: عربستان، کویت، عمان، فلسطین

* گروه B: ازبکستان، بحرین، کره شمالی، اردن

* گروه C: ایران ، سوریه، قرقیزستان، چین

* گروه D: استرالیا، تاجیکستان، عراق ،سنگاپور

* گروه E: کره جنوبی، امارات، ویتنام، یمن یا لبنان

* گروه F: ژاپن، قطر، تایلند، اندونزی