۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

فضانوردان آرتمیس ۲ برق برخورد شهاب سنگ به ماه را مشاهده کردند

فضانوردان آرتمیس ۲ هنگام گذر از سمت دور دست ماه فعال بودند و توانستند برق برخورد شهاب سنگ به ماه را مشاهده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، چهار خدمه این ماموریت هنگامیکه شهاب سنگ به سطح ماه برخورد کرد و تبخیر شد از رصد چند برق نور ناشی از رویداد مذکور خبر دادند.

کلسی یانگ محقق علمی ارشد ماموریت آرتمیس ۲ در این باره می گوید: این مشاهدات با چشم غیرمسلح انجام شدند. ثبت برق نور ناشی از برخورد با دوربین کار بسیار سختی است که همین امر یکی از مزایای ارسال خدمه آموزش دیده برای رصد ماه به حساب می آید.

داده های اولیه نشان می دهد برق نور ناشی از برخورد از قسمت دور دست ماه مشاهده شده است.

آرتمیس ۲ نخستین ماموریت سرنشین ناسا به ماه پس از انجام ماموریت آپولو ۱۷ در سال ۱۹۷۲ میلادی است.

شیوا سعیدی

