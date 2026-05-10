به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شروین اسبقیان ظهر امروز یکشنبه و پس از برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر این که «رئیس فدراسیون فوتبال شروط 10 گانه ای را برای فیفا تعیین کرده است و اگر یکی از این شروط مورد پذیرش قرار نگیرد تیم ملی به جام جهانی اعزام خواهد شد یا خیر؟» گفت: قرار است به همراه آقای تاج نشستی با وزیر محترم ورزش داشته باشیم و این موارد را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهیم.

معاون وزیر ورزش در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد تیم ملی فوتبال مبنی بر این که «اگر آمریکا به رئیس فدراسیون یا یکی از اعضای تیم ملی ویزا ندهد آیا تیم ملی به جام جهانی اعزام خواهد شد یا خیر؟» گفت: تصمیم گیری در این مورد بر عهده مسئولان ذیربط و دولت است. قطعا پس از جلساتی که خواهیم داشت در این مورد تصمیم گیری خواهیم کرد.

اسبقیان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد سرنوشت دو دوومیدانی کار ایران که در دادگاه کره جنوبی تبرئه شده بودند و قرار بود به کشور برگردند گفت: روز شنبه با رئیس فدراسیون دوومیدانی در این مورد جلسه داشتیم. امور دونده ها در حال پیگیری است و ظاهرا امروز یا فردا جلسه دیگری در کره جنوبی دارند و بعد از آن به کشور بازخواهند گشت.

معاون وزیر ورزش در مورد این که عنوان شده برای اعزام تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی تفاوت هایی در مواضع وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وجود دارد گفت: اصلا نمی شود که این دو حرف متفاوت بزنند. طبیعی است که مدیریت ورزش کشور با وزارت ورزش است و آقای تاج هم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال در تعامل کامل با وزارت ورزش هستند.

وی تاکید کرد: در خصوص اعزام تیم ملی فوتبال به جام جهانی ستادی با دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است و تصمیم گیری های نهایی در مورد تیم ملی در این ستاد و با نظر مسئولان ذیربط اتخاذ خواهد شد.

سیدمحمدشروین اسبقیان در ادامه خاطرنشان کرد: ورزشکاران و ملی پوشان ما نباید منزوی شوند و باید در تمام رویدادهای بین المللی حضور داشته باشند. همانطور که ما کاروان ورزش کشورمان را در طول جنگ به سانیا اعزام کردیم.

وی ادامه داد: به همین خاطر در زمان مقرر تصمیم نهایی در مورد تیم ملی فوتبال را خواهیم گرفت. فعلا تیم ملی با قدرت تمریناتش را پیگیری خواهد کرد و مورد حمایت دولت و شخص آقای دکتر پزشکیان قرار دارد. همه ارگان ها و سازمان ها هم در کنار تیم ملی خواهند بود و بهترین تصمیمات را خواهند گرفت.

اسبقیان در پایان به انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران اشاره کرد و گفت: این جزو اختیارات فدراسیون فوتبال است و انتخاب عبدی هم با نظر و تصمیم این فدراسیون اتفاق افتاده است.