  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

امدادرسانی به ۴ سانحه تصادف استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

امدادرسانی به ۴ سانحه تصادف استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی در محورهای استان خبر داد و گفت: در مهمترین حادثه یک نفر به علت برخورد پژو آردی با تریلی جان باخت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی ماموران امداد و نجات هلال احمر به چهار حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۴ مصدوم برجای گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه در مهمترین رویداد تصادف پژو آردی با تریلی کیلومتر ۴۴ محور دامغان به سمنان به وقوع پیوسته است، ادامه داد: این حادثه یک کشته و یک مصدوم داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از حادثه واژگونی زانتیا در کیلومتر ۴۲ محور میامی به گرمه به عنوان بیشترین مصدوم یاد کرد و افزود: این حادثه مصدومیت شش نفر را رقم زده است.

درخشان با اشاره به اینکه واژگونی ۲۰۶ کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به میامی دیگر حادثه رانندگی استان بود، تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند.

وی از تصادف پژو ۲۰۷ و تریلی کیلومتر ۲۰ محور گرمسار به ایوانکی خبر داد و اظهار داشت: سه مصدوم حادثه راهی مراکز درمانی و بیمارستان شدند.

کد مطلب 6825914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها