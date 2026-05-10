امدادرسانی به ۴ سانحه تصادف استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی ماموران امداد و نجات هلال احمر به چهار حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۴ مصدوم برجای گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه در مهمترین رویداد تصادف پژو آردی با تریلی کیلومتر ۴۴ محور دامغان به سمنان به وقوع پیوسته است، ادامه داد: این حادثه یک کشته و یک مصدوم داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از حادثه واژگونی زانتیا در کیلومتر ۴۲ محور میامی به گرمه به عنوان بیشترین مصدوم یاد کرد و افزود: این حادثه مصدومیت شش نفر را رقم زده است.

درخشان با اشاره به اینکه واژگونی ۲۰۶ کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به میامی دیگر حادثه رانندگی استان بود، تصریح کرد: در این حادثه چهار نفر مصدوم شدند.

وی از تصادف پژو ۲۰۷ و تریلی کیلومتر ۲۰ محور گرمسار به ایوانکی خبر داد و اظهار داشت: سه مصدوم حادثه راهی مراکز درمانی و بیمارستان شدند.