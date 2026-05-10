سناتور کلی: مهمات‌ ما در جنگ ایران تمام شد؛ پکن، مسکو و تهران متحدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک کلی، سناتور ارشد آمریکایی در واکنش به تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و درخواست بودجه بیشتر از سوی دولت ترامپ با این بهانه، در مصاحبه با «سی‌ بی‌ اس نیوز» اعلام کرد: در این باره باید بگویم که پیرامون این موضوعات، هیچ چیزی اجتناب ناپذیر نیست. همیشه گزینه‌های دیگری هم هست که بتوان از آنها استفاده کرد. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، توافق برجام غنی‌سازی ایران را در سطح پایینی نگه داشت؛ اما دونالد ترامپ این توافق را پاره کرد و به همین دلیل ما در این نقطه قرار داریم.

درخواست یک و نیم تریلیون دلاری این دولت برای مصارف نظامی شوکه کننده است.

این سناتور ارشد دموکرات اضافه کرد: زمانی که حدود ۵ و نیم سال پیش وارد سنا شدم، بودجه دفاعی آمریکا کمی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار بود. الان دولت ترامپ ۲ برابر بودجه درخواست کرده است؛ یعنی تقریباً ۲ برابر مجموع هزینه دفاعی سایر کشورهای جهان.

مارک کلی، سپس افزود: چین و روسیه از ایران حمایت می کنند. آن ها متحد یکدیگر هستند. من از این موضوع متعجب نیستم. ... پنتاگون در مورد تسلیحات خاص به ما اطلاعاتی داده است... به نظرم منطقی است بگویم که رقم‌ ها شوکه‌کننده است و نشان می‌ دهد تا چه اندازه انبارهای مهماتمان را مصرف کرده‌ایم. رئیس‌ جمهور، کشورمان را بدون هدف راهبردی، بدون برنامه، بدون بازه زمانی وارد جنگ (با ایران) کرد. به همین دلیل، ما مقدار زیادی مهمات مصرف کردیم. این به معنای آن است که مردم آمریکا امنیت کمتری دارند. من این سؤال را از وزیر جنگ پرسیدم که چه مدت طول می‌کشد تا این مهمات بازآوری شود. صحبت از سال‌هاست.