رحمانی: ۳۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در بازدید خبرنگاران آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از دریاچه ارومیه و جزایر آن با بیان اینکه تراز دریاچه ارومیه به بالاترین سطح در ۶ سال اخیر رسیده است، اظهار کرد: امروز پس از سال ها کم آبی سطح تراز دریاچه به ۱۲۷۱ متر رسید.

وی با بیان اینکه در ماه های اخیر۳۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه شده و روند احیا را بهبود بخشیده لست، افزود: در پی آغاز احیای دریاچه ارومیه شاهد حضور پرندگان مهاجر در دریاچه و بهبود وضعیت تنها موجود زنده آن آرتمیا هستیم.

لزوم تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی آذربایجان غربی

وی با بیان اینکه رسانه ها در اطلاع رسانی شرایط موجود کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را همراهی کنند، عنوان کرد: حفظ وضعیت موجود در کنار تداوم راهکارهای احیا از اولویت های کارگروه در سال جاری است و نیازمند مشارکت مردم منطقه، کشاورزان و رسانه ها هستیم.

استاندار آذربایجان غربی لایروبی انهار ، تامین حق آب و آبگیری تالاب های اقماری در کنار وضعیت مناسب بارش ها را از دلایل بهبود وضعیت دریاچه ارومیه دانست و افزود: در کنار این راهکارها باید توسعه بی رویه کشاورزی، الگوی کشت، مدیریت مصرف آب به همراه توجه به کشت محصولات آب بر مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه از تمامی مراکز دلنشگاهی، علمی درخواست داریم اگر راهکاری برای احیای دریاچه ارومیه دارند ارائه دهند، اضافه کرد: همچنین از دانشگاه‌های ارومیه و تبریز خواسته‌ایم در مدت زمان تعیین شده، راهکارها و ایده‌های علمی خود را برای حفظ و پایداری وضعیت دریاچه ارائه کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی کشت و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری در مدیریت مصرف آب کشاورزی گفت: بارش‌ها، رهاسازی آب از سدها، لایروبی مسیر رودخانه‌ها، انهار و سردهنه‌ها و همچنین آبگیری تالاب‌ها از جمله اقداماتی بوده که در بهبود وضعیت فعلی دریاچه اثرگذار بوده است.

آغاز نهضت مقابله با چاه های غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

رحمانی با اشاره به بیان برخی اظهارنظرها در خصوص تبخیر آب دریاچه ارومیه در تابستان گفت: هر سال با بارش‌ها و رهاسازی آب در ابتدای سال آبی، وضعیت دریاچه بهتر می‌شود اما در فصل تابستان بخش زیادی از آب تبخیر می‌شود، اگر بتوانیم شرایط فعلی را تا سال آینده حفظ کنیم، سیکل معیوب خشکی دریاچه برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر مقابله با توسعه بی‌رویه کشاورزی و برداشت‌های غیرمجاز آب خاطرنشان کرد: برای احیای دریاچه ارومیه نهضتی در حال شکل‌گیری است و مجموعه‌ای از عوامل و دستگاه‌ها در این مسیر نقش دارند.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی درباره مصرف آب تاکید کرد و گفت: حساسیت و مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب، تاثیر مستقیمی در احیای دریاچه ارومیه دارد.

وی با تاکید بر تجهیز اراضی و باغات استان به سیستم آبیاری نوین افزود: هدف‌گذاری ما کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب است و تحقق این هدف بر اساس اعلام کارشناسان جهادکشاورزی امکان‌پذیر خواهد بود.

۲۵۰۰ چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی مسدود شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه امسال رکورد انسداد چاه‌های غیرمجاز شکسته شد، گفت: ۲۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده و برخی موارد نیز از طریق قطع برق چاه‌های غیرمجاز اعمال قانون شده است.

مجید رستگاری با اشاره به عوامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه ادامه داد: از بین عوامل متعددی همچون، پروژه‌های سخت افزاری ستاد احیا، وظایف مختلف دستگاه‌های دخیل در حوزه احیای دریاچه، بارش‌ها را از عمده دلیل افزایش آب دریاچه می توان برشمرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه گفت: طی سال آبی جاری، رواناب‌ها و رهاسازی آب از سدها به سمت دریاچه هدایت شده و این روند در راستای تأمین حقابه دریاچه ادامه دارد.

حجت جباری افزود: کاهش تراز آب دریاچه بدلیل تبخیر در فصل تابستان طبیعی است و سالانه ۷۰تا ۸۰ سانتی متر تبخیر می‌شود اما برنامه‌ریزی‌ها برای حفظ منابع آبی و کمک به تثبیت وضعیت دریاچه در حال انجام است.

تداوم احیای دریاچه ارومیه نیازمند مدیریت آب در بخش کشاورزی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌ غربی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب اظهار کرد: بخش کشاورزی نقش مهمی در صیانت از منابع آبی دارد و با اجرای روش‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری می‌توان آب بیشتری برای نسل‌های آینده و دریاچه ارومیه ذخیره کرد.

وی ادامه داد: ارتقای راندمان مصرف آب و رعایت الگوی کشت متناسب با شرایط منطقه، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند به پایداری منابع آب و بهبود شرایط دریاچه کمک کند.

وی تأکید کرد: همراهی کشاورزان و مدیریت صحیح مصرف آب، مسیر احیای دریاچه ارومیه را هموارتر کرده و امیدواری ‌ها برای حفظ این زیست‌بوم ارزشمند را افزایش داده است.