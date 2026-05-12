انفجار در شمال غرب پاکستان؛ ۹ نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امروز سه شنبه، یک انفجار بزرگ در یک بازار شلوغ در شمالغرب پاکستان، ۹ نفر را کشت و دهها نفر دیگر را زخمی کرد.
بمبگذاری در بازار شلوغ «نورنگ بازار» باعث وحشت در خیابانها شد؛ مردم برای کمک به زخمیها شتافتند و خودروهای امدادی به سرعت به محل حادثه رسیدند. تصاویر منتشرشده از محل، مغازههای تخریبشده و یک خودروی آسیبدیده را نشان میدهد.
این حمله پس از انفجار خودرو و سپس کمین علیه یک پاسگاه پلیس در منطقه بانو در روز شنبه رخ میدهد که طی آن ۱۵ افسر پلیس کشته شدند.
پاکستان، شبهنظامیان مستقر در افغانستان را مسئول حمله آخر هفته دانسته است.
سازمان امداد اضطراری پاکستان اعلام کرد در انفجار روز سهشنبه ۹ نفر کشته و حدود ۳۰ نفر زخمی شدهاند و این حادثه در بازاری واقع در میدان اصلی شهر رخ داده است.
به گفته این نهاد، افراد با جراحات شدید به بیمارستانهای منطقه بانو منتقل شدهاند.
محمد اسحاق، مسئول ارشد پزشکی بیمارستان THQ، گفت تاکنون ۳۷ مجروح به بیمارستان منتقل شدهاند و برخی از آنان در وضعیت بحرانی قرار دارند.
