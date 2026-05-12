ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای احیای واحدهای صنعتی آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزیپو، بسته جامع حمایت از طرحها و واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگهای اخیر (جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان)، به پیشنهاد معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو) و با تصویب هیأت مدیره سازمان (مجمع عمومی شرکتهای استانی) ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، ابلاغ این بسته در راستای اجرای سیاستهای حمایتی در چارچوب ماموریت های محوله، همراستا با بسته حمایتی هیات وزیران، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و به منظور حمایت از تولید و اشتغال در کشور صورت گرفته است.
امهال در پرداخت دیون و تعیین تکلیف دیون باقی مانده طرحها و واحدهای آسیب دیده مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و تسریع در امکان بهره برداری و شروع به تولید طرحهای آسیب دیده ازجمله موارد تصویب شده در این بسته حمایتی است.
همچنین واحدهای آسیب دیده در راستای بازگشت به چرخه تولید و حفظ اشتغال می توانند از تسهیلات و مشوقهایی در حوزه واگذاری زمین و یا جابجایی زمین در شهرکها و نواحی صنعتی کشور استفاده نمایند.
تخصیص حق بهره برداری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از مزایده با تنفس و اقساط بلندمدت از دیگر تمهیداتی است که در چارچوب این بسته حمایتی به واحدهای آسیب دیده اختصاص داده شده است.
مشوقهای ویژه ازجمله واگذاری کارگاه های آماده موجود بصورت اجاره با حداقل بها برای واحدهای آسیب دیده تولید کننده کالاهای اساسی خانوار از جمله غذایی، دارویی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز در راستای کمک به پایداری تولید در این بسته گنجانده شده است.
