۲۷۸میلیون دلار صادرات غیرنفتی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان اظهار کرد: اتاق بازرگانی استان به عنوان بخش خصوصی مشکلات مربوط به واردات این سفارش ها را احصاء و برای رفع آن به مسوولان استان اعلام می کند.

وی افزود: استان اردبیل جزو ۱۶ استان مرزی مجاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بوده و واردات ملزومات پزشکی را نیز می تواند انجام دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: توسعه صادرات کالاهای مازاد و واردات کالاهای اساسی امسال در دستور کار دولت بوده و تفویض اختیارات لازم به استان ها انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۷۸ میلیون دلار صادرات از استان انجام گرفته که نسبت به سال مقابل آن ۲۵ درصد افزایش یافته است.

خلیلی ادامه داد: در ۲ ماهه اول۸ سالجاری نیز صادرات ۸۰ میلیون دلار از استان انجام گرفته که این موضوع نشانگر پتانسیل بالای بخش خصوصی در استان است.

وی افزود: در سال گذشته واردات تجهیزات و کالاهای اساسی به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار به استان انجام گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در ۲ ماهه اول سالجاری نیز ۲۴ هزار تن کالای اساسی و نهاده دامی به ارزش ۲۶ میلیون دلار به استان انجام شده است.