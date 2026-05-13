۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۷

۲۷۸میلیون دلار صادرات غیرنفتی در استان اردبیل

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در سال گذشته ۲۷۸ میلیون دلار صادرات از استان انجام گرفته  که نسبت به سال قبل آن ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان اظهار کرد: اتاق بازرگانی استان به عنوان بخش خصوصی مشکلات مربوط به واردات این سفارش ها را احصاء و برای رفع آن به مسوولان استان اعلام می کند.

وی افزود: استان اردبیل جزو ۱۶ استان مرزی مجاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بوده و واردات ملزومات پزشکی را نیز می تواند انجام دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: توسعه صادرات کالاهای مازاد و واردات کالاهای اساسی امسال در دستور کار دولت بوده و تفویض اختیارات لازم به استان ها انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۷۸ میلیون دلار صادرات از استان انجام گرفته که نسبت به سال مقابل آن ۲۵ درصد افزایش یافته است.

خلیلی ادامه داد: در ۲ ماهه اول۸ سالجاری نیز صادرات ۸۰ میلیون دلار از استان انجام گرفته که این موضوع نشانگر پتانسیل بالای بخش خصوصی در استان است.

وی افزود: در سال گذشته واردات تجهیزات و کالاهای اساسی به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار به استان انجام گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در ۲ ماهه اول سالجاری نیز ۲۴ هزار تن کالای اساسی و نهاده دامی به ارزش ۲۶ میلیون دلار به استان انجام شده است.

