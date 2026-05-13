حل مشکل ویزای بازیکنان عراق برای جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه های عراقی صبح امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت خبر دادند که کشور آمریکا به ۵ بازیکن تیم ملی فوتبال این کشور برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ویزا نداده اند. در همین حال یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال عراق در گفتگو با رسانه «mustaqila» اعلام کرد این مشکل حل خواهد شد.

این رسانه در مطلب خود آورده است: یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «المستقلة» اخبار منتشر شده در ساعات اخیر درباره رد شدن یا وجود مشکل در صدور ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق برای ورود به آمریکا را رد و اعلام کرد این مشکل حل می شود.

این منبع تأکید کرد که بخش زیادی از بازیکنان تیم ملی عراق تاکنون ویزای آمریکا را دریافت کرده‌اند و روند صدور ویزا نیز در چارچوب هماهنگی‌های رسمی با فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در حال انجام است.

به گفته این منبع، تأخیر ایجادشده در برخی پرونده‌ها تنها به زمان‌بندی مصاحبه‌ها در سفارت‌های آمریکا مربوط می‌شود؛ موضوعی که به دلیل حجم بالای درخواست‌های ویزا برای تیم‌های حاضر در جام جهانی رخ داده است.

همچنین اعلام شد بازیکنان عراقی شاغل در فوتبال اروپا، ویزای خود را از سفارت‌های آمریکا در کشورهای محل فعالیتشان دریافت کرده‌اند و تعدادی از لژیونرهای حاضر در کشورهای عربی نیز بدون مشکل موفق به دریافت ویزا شده‌اند.

این منبع افزود برخی بازیکنان حاضر در لیگ عراق همچنان منتظر زمان مصاحبه یا تکمیل مراحل اداری هستند، اما تمامی روندها به شکل قانونی و منظم در حال پیگیری است و هیچ بازیکنی با مشکل مواجه نخواهد شد.

او همچنین خاطرنشان کرد تمام بازیکنان حاضر در فهرست اولیه تیم ملی عراق به تدریج ویزای خود را دریافت خواهند کرد و هیچ بحرانی وجود ندارد که حضور عراق در جام جهانی ۲۰۲۶ را تحت تأثیر قرار دهد.