اختلال در عرضه نفت خاورمیانه شدیدتر از برآوردهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز سهشنبه (۲۲ اردیبهشت) با اصلاح پیشبینیهای خود، پیامدهای ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را بر عرضه جهانی نفت بسیار وخیمتر و طولانیتر از برآوردها دانست که نشان میدهد بازارهای انرژی بهدلیل تردیدهای موجود از زمان آغاز درگیریهای این منطقه در سه ماه گذشته آشفتگی گستردهای را تجربه میکنند.
تحلیلگران انرژی اعلام کردند ادعاهای متناقض دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، پیشبینی درباره مدت زمان و مقدار اختلال در بازارهای نفت بهدلیل جنگ خاورمیانه را دشوار کرده است.
در همین حال با تداوم درگیریهای خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز همچنان روزانه میلیونها بشکه از عرضه جهانی نفت کاسته میشود.
به گفته این نهاد انرژی اکنون فرض بر این است که اختلال تردد از تنگه هرمز تا پایان ماه مه ادامه مییابد. پیشتر پیشبینی شده بود اختلال تردد تا آوریل ادامه داشته باشد.
علاوه بر این، اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد میکند که تولید روزانه نفت خاورمیانه در ماه آوریل ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است که با کامل شدن ظرفیت مخازن ذخیرهسازی این منطقه، این رقم در ماه جاری میلادی به سطح بالای ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش از این پیشبینی کرده بود که کاهش تولید در ماه آوریل به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز میرسد.
این نهاد انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد که تغییر در فرضیهها سبب کاهش بسیار بیشتر ذخیرهسازیهای راهبردی نفت جهان میشود که بهدنبال آن، قیمتهای نفت در سطوح بالا حفظ میشوند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی میکند ذخیرهسازی نفت جهان در سال جاری ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد که این رقم بیشتر از برآورد پیشین مبنی بر کاهش حدود ۳۰۰ هزار بشکهای ذخیرهسازیهاست.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ماههای مه و ژوئن به حدود ۱۰۶ دلار برای هر بشکه میرسد و سپس در سه ماه چهارم سال جاری میلادی با آغاز بهبود تولید خاورمیانه به حدود ۸۹ دلار به ازای هر بشکه کاهش خواهد یافت.
این نهاد انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد که چنانچه اختلال تردد از تنگه هرمز تا ماه ژوئن، یک ماه بیشتر از پیشبینی پیشین ادامه یابد، قیمت نفت در کوتاهمدت حدود ۲۰ دلار برای هر بشکه نسبت به پیشبینیهای کنونی افزایش خواهد یافت.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا علاوه بر تجدیدنظر در برآوردهای مربوط به عرضه نفت، پیشبینی خود را درباره تقاضای جهانی نفت هم کاهش داده است.
بنا بر اعلام این اداره، تقاضای جهانی نفت در سال جاری روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت که این رقم کمتر از پیشبینی ماه گذشته مبنی بر رشد ۶۰۰ هزار بشکهای تقاضا است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش چشمانداز کوتاهمدت انرژی اعلام کرد: انتظار داریم قیمتهای بالاتر سبب کاهش تقاضای نفت شود که این موضوع به برقراری تعادل در بازار نفت کمک میکند.
این نهاد همچنین اعلام کرد: هرچه توقف تولید و اختلال در عرضه نفت بیشتر ادامه یابد، انتظار داریم واکنش قیمتی بیشتر باشد.
در همین حال تحلیلگران مستقل گفتهاند که آمریکا در چند سال گذشته شاهد افزایش قیمتهای سوخت بوده است که این موضوع میتواند بر تقاضا در اوج فصل سفرهای تابستانی تأثیر بگذارد و در عین حال، تنها چند ماه مانده به انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر، چالش سیاسی بزرگی را برای ترامپ ایجاد کند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بر اساس گزارش ماهانه چشمانداز کوتاهمدت انرژی خود، اکنون پیشبینی میکند که میانگین قیمت خردهفروشی بنزین در این کشور در سال جاری به ۳ دلار و ۸۸ سنت برای هر گالن برسد که این رقم حدود ۱۸ سنت بیشتر از پیشبینی قبلی در ماه آوریل است.
