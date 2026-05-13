به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق رژیم هشدار داد: بنیامین نتانیاهو در صورت احساس شکست در انتخابات کنست در اکتبر آینده، ممکن است نتایج را مختل یا با اعلام وضعیت فوق‌العاده، فرآیند را متوقف کند.

باراک با توصیف وضعیت فعلی نتانیاهو به حیوانی که در تله گرفتار شده است، تاکید کرد: او برای فرار از بحران‌های قضایی و سیاسی خود، آماده است تا هر هزینه‌ای را به اسرائیل تحمیل کند.

ایهود باراک گفت: اگر نتانیاهو چند روز پیش از انتخابات از شکست خود مطمئن شود، ممکن است جبهه جدیدی علیه ایران، غزه یا کرانه باختری باز کند تا با اعلام وضعیت فوق‌العاده، انتخابات را ۶ ماه به تعویق بیندازد.

وی گفت: بعید نمی‌دانم اگر نتانیاهو تا پنج روز مانده به انتخابات از پیروزی خود مطمئن نباشد، ناگهان اخباری از وجود یک «بمب ساعتی» در ایران منتشر شود؛ موضوعی که منجر به آغاز دور سوم حملات علیه ایران، دور پنجم جنگ علیه حماس یا شعله‌ور شدن انتفاضه سوم در کرانه باختری شود.

وی افزود: انتشار گسترده ویدیوهای جعلی در شب انتخابات برای فریب افکار عمومی و تخریب چهره رقبای سیاسی و همچین به راه انداختن حوادثی مشابه حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره امریکا از دیگر حربه های احتمالی نتانیاهو خواهد بود و ممکن است هواداران تندرو او به محل شمارش آرا در قدس حمله و صندوق‌ها را واژگون کنند و اعتبار فرآیند شمارش را زیر سوال ببرند تا راه برای لغو نتایج هموار شود.

باراک با اشاره به بحران مشروعیت نتانیاهو در سطح بین المللی اعلام کرد: بسیاری از ناظران بر این باورند که نتانیاهو با حیله‌گری مانع از دستیابی به توافق صلح با لبنان شده و عامدانه معاملات مربوط به تبادل اسرا در غزه را به شکست کشانده است تا جنگ را برای بقای سیاسی خود طولانی کند.

وی با حمایت از افرادی نظیر نفتالی بنت، یائیر لاپید، آویگدور لیبرمان، گادی آیزنکوت و یائیر گولان، آن‌ها را جایگزین‌های شایسته‌ای برای تیم فعلی نتانیاهو دانست.

طبق نظرسنجی‌های اخیر موسسه «لازار»، در صورت برگزاری انتخابات، ائتلاف‌های رقیب نتانیاهو و حزب جدید «معا» شانس بسیار بالایی برای پیروزی بر حزب لیکود دارند.

گفتنی است در رژیم صهیونیستی، نخست‌وزیر مستقیماً توسط شهرک نشینان انتخاب نمی‌شود بلکه این منصب به کسی می‌رسد که بتواند دولتی تشکیل دهد که مورد اعتماد دست‌کم ۶۱ نماینده از اعضای کنست باشد.