محرومیت و جریمه بیرانوند از سوی AFC

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم فوتبال تراکتور در مصاف با شباب الاهلی امارات در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.
بر اساس رأی کمیته انضباطی و اخلاق AFC این دروازهبان یک جلسه از همراهی تیمش محروم شده که همان محرومیت خودکار ناشی از اخراج است. همچنین AFC اعلام کرد این محرومیت به مسابقات بعدی منتقل خواهد شد.
کمیته انضباطی AFC همچنین بیرانوند را به پرداخت ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرده است. این مبلغ باید حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ رسمی رأی پرداخت شود.
