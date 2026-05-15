به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی خضری در خطبههای این هفته نماز جمعه، ضمن تقدیر از حضور ۷۰ روزه و بیوقفه مردم قزوین در میادین و خیابانها، از مواکب پذیرایی و فرهنگی، شهرداری، شورای شهر و تمام نهادهای حامی این جریان مردمی قدردانی کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که «حضور مستمر ما در خیابان پس از ۷۰ شب چه فایدهای دارد؟»، با انتقاد از روایتهای حداقلی تصریح کرد: این ظلم به ملت ایران است که بگوییم ما برای جلوگیری از اغتشاش به خیابان آمدهایم. امروز ملت ایران یقه نظام سلطه را گرفته است و چهار اغتشاشگر جاهل را نباید در تراز ملتی که در آستانه ساخت یک تمدن است، تعریف کرد.
حجتالاسلام خضری با استناد به آیه ۶۲ سوره نور گفت: خداوند در قرآن، ویژگی مؤمن را «حضور در امر جامعه» معرفی میکند؛ امری که امام جامعه مردم را بر آن جمع میکند و خروج از آن نیازمند اذن است.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «آغاز مذاکرات نباید به معنای پایان حضور در خیابان تلقی شود»، تأکید کرد: به فرموده آقا، اگر نوبت به سکوت صحنه نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردم سنگینتر از قبل است. لذا برگزاری مجالس عزاداری در حسینیهها در این شبها نباید جایگزین حضور در خیابان شود.
وی دومین دلیل را شکر عملی نعمت «ایامالله» خواند و افزود: طبق فرمایش رهبر انقلاب، هرگاه نعمتی مورد شکر قرار گیرد، ریشهاش استوارتر میشود. ما نمیدانیم این حضور چند ماه به طول میانجامد، اما همین استمرار است که ریشههای تمدن را محکم میکند. بر اساس آیه «لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»، اگر این نعمت ظهور قدرت الهی را شکر کنیم، افزون میشود و اگر کفران کنیم، وعده عذاب الاهی داده شده است.
امام جمعه موقت قزوین با هشدار نسبت به رها کردن میدان در لحظات پایانی اظهار کرد: فتح یک فرایند است و اگر در دقایق آخر رها کنید، کل زحمات بر باد میرود. ایشان با اشاره به خطبه ۷۱ نهجالبلاغه و ماجرای حکمیت در صفین، کلام حضرت علی (ع) را یادآور شد که مردم کوفه را به زن بارداری تشبیه کرد که پس از نه ماه تحمل، در لحظه تولد فرزندش را سقط میکند. این شبها به مراتب از ۲۰ شب پیش مهمتر است.
حجتالاسلام خضری با تأکید بر وعده الهی مبنی بر اعطای «مغانم کثیره» پس از بیعت رضوان، چهارمین ثمره این حضور را گشایشهای بزرگ اقتصادی و راهبردی دانست و گفت: بعضی میگویند پرچم گرداندن چه فایدهای برای اقتصاد دارد؟ پاسخ این است که امروز تنگه هرمز به دست همین خیابان فتح شده است. دستاورد بستن تنگه هرمز صرفاً یک مانور نظامی نیست، بلکه مقدمهای برای گرفتن غرامت ۲۰۰ سال غارت نفت ایران توسط غرب و رژیم پهلوی است. عصای دست رهبر ما ملت ایران است و امروز ترامپ التماس میکند تا این تنگه احد را از ما بگیرند.
خطیب جمعه قزوین با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهدای امنیت گفت: دشمن دچار خطای محاسباتی تاریخی است. اگر خیابان خالی شود، دوباره تهدیدها و گستاخیها شروع میشود. ابرقدرتها جز زبان قدرت نمیفهمند. امروز سوریه شاهد است که التماس و نرمش حاصلی جز غارت ندارد و تنها راه متوقف کردن تهدید، نمایش مستمر اراده ملت در خیابان است.
وی با بیان یک تشبیه راهبردی خاطرنشان کرد: یک هواپیمای مسافربری اگر یکی از چهار موتورش دچار اختلال شود، خلبان سه موتور دیگر را خاموش نمیکند تا سقوط کند. امروز موتور اقتصاد ما دچار اختلال است اما موتور «مردم» سالم است. خاموش کردن موتور خیابان به دلیل گرانی، به معنای سقوط کامل هواپیماست و ما باید اختلال در موتور اقتصاد را با قدرت موتور مردم جبران کنیم.
حجتالاسلام خضری راهکار ریشهای مشکلات اقتصادی را اجرای اقتصاد مقاومتی خواند و تصریح کرد: همان مرد راهبردی که سند موشکی و پهپادی را نوشت، سند اقتصاد مقاومتی را نیز تدوین کرد. اگر دولتها به آن عمل میکردند امروز اقتصاد ما نقطه ضعف نبود. ایشان با اشاره به آمار بانک جهانی گفت: در دولت قبل رشد اقتصادی پس از ۱۰ سال از صفر به ۴.۲ درصد رسید، زیرا آیتالله رئیسی چند مؤلفه این سند را اجرا کرد.
امام جمعه موقت قزوین در پایان با درخواست از قوای سهگانه برای قطع دست تروریستهای اقتصادی همانند تروریستهای نظامی افزود: راهکار کوتاهمدت، برخورد قاطع با محتکران و راهکار بلندمدت، مطالبه عمومی برای اجرای سند اقتصاد مقاومتی است.
