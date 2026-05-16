طارمی به ترکیب اصلی المپیاکوس باز خواهد گشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس که در دیدارهای اخیر این تیم نیمکت نشین بوده است در بازی فردا شب تیمش مقابل آاک آتن به ترکیب اصلی باز خواهد گشت.

رسانه «gazzetta» یونان در این رابطه نوشت: خوزه لوئیز مندیلیبار سرمربی المپیاکوس همچنان وضعیت آمادگی دو بازیکن تیمش یعنی اسه و پودنسه را تا آخرین لحظات پیش از بازی بررسی خواهد کرد و در صورتی که این دو بازیکن به شرایط مسابقه نرسند، سیپیونی و ژلسون جایگزین آن‌ها خواهند شد.

با این حال، یکی از نکات مهم ترکیب احتمالی المپیاکوس، حضور دوباره مهدی طارمی به عنوان مهاجم نوک و بازیکن اصلی خط حمله است؛ موضوعی که باعث شده احتمال نیمکت‌نشینی الکعبی افزایش پیدا کند.

طارمی در جریان دربی اخیر عملکردی پرتلاش و مؤثر داشت و همین موضوع باعث شده کادر فنی بار دیگر به استفاده از او در ترکیب اصلی برای بازی حساس مقابل آاک فکر کند.

ترکیب المپیاکوس در دیدار برابر پاناتینایکوس شامل تزولاکیس در دروازه، برونو، پیرولا، رتسوس و کوستینیا در خط دفاع، گارسیا، اسه و چیکینیو در میانه میدان و ژلسون، رودینی و مهدی طارمی در خط حمله بود.

لازم به ذکر است که تیم های آاک آتن و المپیاکوس شامگاه یکشنبه ۲۷ اردیبهشت و از ساعت ۲۰ به وقت تهران به مصاف هم خواهند رفت.