خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: لیگ برتر هندبال مردان از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت پس از ۸۲ روز وقفه، با برگزاری فشرده مسابقات در شهر کرمان، مجدد از سر گرفته خواهد شد تا تکلیف قهرمان این دوره از رقابت ها مشخص شود.
سومین دلیل وقفه این رقابتها شروع جنگ بود که سومین مرحله متمرکز رقابتها را متوقف کرد، حالا ۶ هفته پایانی لیگ برتر قرار است به صورت فشرده و در کرمان برگزار شود تا تکلیف قهرمان سی و هشتمین دوره رقابتهای هندبال مردان مشخص شود.
فشردگی امتیازات در بالای جدول و بازیهای رودررو این مرحله بر جذابیت و حساسیت بازیهای پایانی اضافه کرده است.
استقلال کازرون، سایپا، مس کرمان و سپاهان به ترتیب ۴ تیم بالای جدول هستند که هر ۴ تیم شانس کسب جام را دارند.
در این مرحله ۵ دیدار رو در رو ۴ تیم بالای جدول برگزار میشود که نتیجه هر بازی میتواند تاثیرات زیادی در جابهجاییهای جدول داشته باشد.
مس کرمان در این مرحله در دو بازی پایانی ۲ دیدار برابر سپاهان و سایپا برگزار میکند.
استقلال نیز باید به مصاف سپاهان و سایپا برود و یک بازی رو در رو نیز بین سپاهان و سایپا برگزار میشود.
مس کرمان که از ۱۴ بازی گذشته خود ۲۶ امتیاز کسب کرده است این روزها تمرینات خود را برای شروع مجدد لیگ پیگیری میکند.
مسیهای کرمان که یکی از شانسهای قهرمانی هستند ۶ دیدار مهم در این مرحله خواهند داشت.
کرمان نیاز به سالن استاندارد اختصاصی هندبال دارد
مربی دروازهبانهای مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط آمادهسازی تیم هندبال مس کرمان گفت: بعد از وقفهای که در رقابت های لیگ ایجاد شد اکنون ۲ هفته است که تمریناتمان را بهصورت سبک شروع کرده ایم و هفته اول بیشتر صرف ریکاوری بازیکنان شد تا به شرایط تمرینات برگردند و در هفته دوم نیز کارهای تاکتیکی را پیگیری کردیم.
فرید علیمرادی، افزود: هادی خواجه سلیمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم، اما از سایر بازیکنانمان استفاده میکنیم و امیدواریم که بهترین نتیجه را برای هوادارانمان و مردم کرمان کسب کنیم.
وی ادامه داد: ۶ بازی مهم داریم و یکی از شانسهای قهرمانی هستیم که انشاالله بتوانیم این ۶ بازی را ببریم و بهترین نتیجه را برای کرمان کسب کنیم.
مربی تیم هندبال مس کرمان با اشاره به کمبودهای سالن در کرمان گفت: میزبانی برای ما در کرمان بسیار خوب است و اینکه هوادارانمان باشند برای ما خیلی کمک کننده است، اما باید توجه داشته باشیم ما نیاز به یک سالن خوب در کرمان داریم.
وی با بیان اینکه شرایط سالن ایدهآل نیست و نور و کفپوش بهتری نیاز است افزود: امیدواریم سالهای آینده یک سالن خوب و استاندارد و اختصاصی در شان لیگ برتر هندبال برای کرمان داشته باشیم.
لیگ را بهترین نتیجه به پایان میرسانیم
کاپیتان تیم هندبال مس کرمان نیز با اشاره به روند آمادهسازی تیم گفت: قبل از وقفهای که به خاطر جنگ افتاد شرایط و آمادگی خوبی داشتیم، بازیهای خوبی را انجام دادیم و برای قهرمانی تلاش میکردیم، اما وقفه ۶۰ الی ۷۰ روزه در تمرینات داشتیم و مدتی است تمریناتمان را شروع کردیم.
افشین صادقی، با اشاره به میزبانی کرمان در دور نهایی افزود: خیلی خوشحالیم که دور نهایی بازیها در شهر کرمان است.
وی تصریح کرد: بازیهای پیش روی ما سخت است، به تمام بردهای این بازیها نیاز داریم و هیچ تیمی را دست کم نمیگیریم.
وی با بیان اینکه دنبال هدف خودمان هستیم و به نتایج سایر تیمها کاری نداریم ادامه داد: تمام تلاش ما کسب بهترین نتیجه در پایان فصل است و امیدواریم این نتیجه با قهرمانی همراه باشد.
کاپیتان مس کرمان افزود: دور اول بازیها در اصفهان رقابت های سختی داشتیم، چند تا مصدومیت هم گریبان تیم ما را گرفت و ۳ تا بازی سخت مقابل ۳ تا حریف اصلیمان باعث شد ۲ باخت را تجربه کنیم ، اما با یک بازی کمتر سوم جدول هستیم و چیزی را از دست ندادیم.
هندبالیست با تجربه مسیها درمورد حضور باشگاههای بزرگ در لیگ امسال گفت: حضور استقلال و سایپا در لیگ امسال بسیار خوب بود، آنها ۲ باشگاه ریشهدار و صاحب نام هستند که باعث شد لیگ امسال پویاتر باشد و هر چه تیمهای بیشتری در لیگ برتر باشند قطعا اوضاع هندبال بهتر خواهد شد.
صادقی، با اشاره به رقابت قهرمانی تیم های بالانشین جدول رده بندی تصریح کرد: تیمهای بالای جدول به دنبال کسب قهرمانی هستند و رقابت سختی بین تیمها است؛ ما هم صنعت مس کرمان هستیم و حریف دست و پا بستهای نیستیم و انشاالله با کسب بهترین رتبه لیگ را به پایان میرسانیم.
تیم هندبال مس لایق قهرمانی است
اللهکرم استکی، بازیکن باتجربه هندبال مس کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از اتفاقاتی که افتاد مجدد تمریناتمان را شروع کردیم، برای شروع لیگ آماده میشویم و امیدوارم بتوانیم بازیها را به خوبی پشت سر بگذاریم و قهرمانی را کسب کنیم.
وی افزود: تیم ما لیاقت قهرمانی را دارد و در طول فصل بدشانسیهایی آوردیم، اما با تمام توان تلاش کردیم و همچنان برای کسب بهترین مقام لیگ تلاش میکنیم.
استکی، ادامه داد: در حال حاضر ۴ تیم مس، استقلال، سپاهان و سایپا شانس قهرمانی دارند و بازیهای روز اول و دوم بسیار میتواند در تعیین درصد زیادی از مسیر قهرمانی تاثیرگذار باشد.
وی اظهار داشت: باید ببینیم چه نتایجی رقم میخورد، اما این قول را به هوادارانمان میدهیم که مس کرمان با یک عنوان خیلی خوب مسابقات را تمام خواهد کرد.
گفتنی است مرحلهی پایانی لیگ برتر هندبال مردان از تاریخ ۲۷ اردیبهشت تا ۵ خرداد در شهر کرمان برگزار خواهد شد و تیم مس کرمان در این مرحله باید به مصاف تیمهای نفت و گاز گچساران، نیرو زمینی سبزوار، سپاهان نوین، هپکو اراک، سپاهان اصفهان و سایپا برود.
نظر شما