افزایش توهمی هزینه ساخت مسکن؛مستاجران قربانی ضعف نظارت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بازار مسکن پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم با تحرکاتی از سوی خریداران و فروشندگان همراه بود، اما با شروع جنگ و در ادامه از زمان برقراری آتشبس، به گفته نایب رئیس دوم اتحادیه املاک، در برخی فایلهای عرضهشده افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به ماههای گذشته مشاهده شده است.
این در حالی است که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی این ادعا را تأیید نکرده و اعلام میکند از زمان وقوع جنگ تحمیلی سوم که از ۹ اسفند آغاز شده تا امروز، برخلاف برخی ادعاها مبنی بر رشد ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمتها، دادههای سامانهای تنها افزایش حدود ۱۲ درصدی در قیمت معاملات مسکن را نشان میدهد.
براساس آخرین آمار اعلامی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، روند ماهانه بازار مسکن نشان میدهد در اسفندماه سطح قیمتها در وضعیت نسبتاً ثابت قرار داشته، در فروردین کاهش نسبی را تجربه کرده و در اردیبهشت بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است. این در حالی است که بهطور معمول فروردینماه در بازار مسکن با ثبات یا تغییرات محدود قیمتی همراه است.
در همین حال، بررسی از تعدادی مشاوران املاک در محدوده پیروزی تهران نشان میدهد میزان تماسها، بازدیدها و مذاکرات خرید ملک افزایش یافته است. با این وجود، به گفته فعالان این صنف، به دلیل نبود ثبات قطعی در بازار و ابهام نسبت به تحولات آینده، فروشندگان همچنان با تردید مواجه بوده و در برخی موارد در مراحل نهایی از انجام معامله انصراف میدهند.
برخی از مشاوران املاک نیز معتقدند بازار خرید و فروش مسکن طبق روال سنواتی از نیمه دوم سال معمولاً نشانههایی از رونق را تجربه میکند، اما در سال جاری از ابتدای سال نشانههایی از جهش مشاهده شده است. همچنین به گفته آنان، اغلب متقاضیان، مستاجران به دنبال واحدهای کوچکتر هستند که متناسب با قدرت خریدشان باشد. در عین حال، فعالان بازار معتقدند وام خرید مسکن به دلیل ناکارآمدی، هزینههای جانبی و اقساط سنگین، عملاً در افزایش قدرت مالی متقاضیان نقش مؤثری ندارد.
قیمت مسکن در تهران به متری ۱۳۰ میلیون تومان رسید
در ادامه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار و چشمانداز قیمتها اظهار کرد: بازار مسکن پیش از جنگ نیز درگیر رکود طولانیمدت بوده و حدود دو سال کاهش قابل توجه در حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی تجربه کرده است، هرچند در ماههای منتهی به جنگ، مقداری رشد قیمتی در بازار مشاهده شد.
وی افزود: پس از جنگ تحمیلی، شرایط تولید مصالح ساختمانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و برخی صنایع از جمله فولاد مبارکه، پتروشیمیها و مجموعههای مرتبط با تولید مشتقات ساختمانی با مخاطراتی مواجه شدند که این موضوع به افزایش هزینه مصالح ساختمانی منجر شده است.
رئیس انجمن انبوهسازان بیان کرد: در حال حاضر هزینههای ساخت افزایش یافته و پروژههایی که بهتازگی وارد مرحله اجرا میشوند، قطعاً با قیمتهای جدید عرضه خواهند شد.
رهبر ادامه داد: اگر متوسط هزینه ساخت را در نظر بگیریم، در حال حاضر حدود ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع برآورد میشود، هرچند نمیتوان رقم ثابتی برای هزینه ساخت اعلام کرد، زیرا قیمت مصالح ساختمانی تقریباً بهصورت روزانه در حال تغییر است و بازار ساختوساز تحت تأثیر نوسانات مستمر قرار دارد.
وی در پایان درباره میانگین قیمت مسکن در تهران خاطرنشان کرد: متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در حال حاضر حدود ۱۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
مجلس ادعای جهش هزینه ساخت را رد کرد
از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جنگ روانی و ضعف نظارت را از عوامل شکلگیری گرانی کاذب در بازار مسکن عنوان میکنند. در همین راستا، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برخی شایعات درباره رسیدن هزینه ساخت به متری حدود ۵۰ میلیون تومان، این موضوع را اقدامی هدفمند برای برهم زدن آرامش روانی بازار دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی، اسکلت بسیاری از ساختمانها بتنی است و سهم اقلام مرتبط با پتروشیمی در ساختوساز نهایتاً ۲۵ درصد بوده و سایر نهادههای داخلی تغییر قیمتی قابل توجهی نداشتهاند.
