۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

سناتور آمریکایی: افزایش قیمت‌ها نتیجه جنگ غیرقانونی با ایران است

یک سناتور آمریکایی در سخنانی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها نتیجه مستقیم جنگ غیرقانونی با ایران است؛ ترامپ باید این جنگ را فورا متوقف کرده و قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «کرستن گیلیبراند» (Kirsten Gillibrand) سناتور آمریکایی در سخنانی در انتقاد از تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران اعلام کرد: مردم هنگام پر کردن باک خودرو می‌ پرسند که چرا قیمت‌ ها مدام بالا می‌ رود و این نگرانی و اضطراب در سراسر نیویورک موج می‌ زند.میانگین قیمت بنزین در نیویورک امروز ۵۰ درصد بیشتر از یک سال پیش است، در برخی مناطق قیمت بنزین معمولی از هر گالن ۵ دلار هم گذشته است.

این سناتور آمریکایی ادامه داد: این موضوع موجب بروز ناپایداری در سطح زندگی مردم شده است. اشتباه نکنید، جایگاه های عرضه سوخت قیمت جهانی نفت را تعیین نمی کنند. این رنج (افزایش قیمت ها) نتیجه مستقیم جنگ با ایران است. ترامپ باید این جنگ را فورا متوقف کرده و قیمت ها را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهد.

«کرستن گیلیبراند» سپس اضافه کرد: این جنگ غیرقانونی است و آمریکا نمی‌ تواند یک جنگ غیرقانونی را بر ثبات اقتصاد و رفاه خانواده‌ هایش ترجیح دهد.

کد مطلب 6831813

    • سعید IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      ایران باید جنگ رو متوقف کند نه ترامپ حمله رو ترامپ شروع کرد ایران تمامش میکند..
    • محمد IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      تازه این قیمت ها چیزی نیست تا ذخایر نفتتان تمام بشه اون وقت تورم واقعی رو می چشید الان قیمت ها ارزون هست نسبت به اون تورم واقعی
    • IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      اینهمه مخالف داره و هنوز هاره! ملت بی‌عرضه‌ای هستن که اراده نمیکنن از دستش خلاص بشن و یک دنیا رو از وجود نحس این جنایتکار نجات بدن..

