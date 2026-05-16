به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «کرستن گیلیبراند» (Kirsten Gillibrand) سناتور آمریکایی در سخنانی در انتقاد از تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران اعلام کرد: مردم هنگام پر کردن باک خودرو می‌ پرسند که چرا قیمت‌ ها مدام بالا می‌ رود و این نگرانی و اضطراب در سراسر نیویورک موج می‌ زند.میانگین قیمت بنزین در نیویورک امروز ۵۰ درصد بیشتر از یک سال پیش است، در برخی مناطق قیمت بنزین معمولی از هر گالن ۵ دلار هم گذشته است.

این سناتور آمریکایی ادامه داد: این موضوع موجب بروز ناپایداری در سطح زندگی مردم شده است. اشتباه نکنید، جایگاه های عرضه سوخت قیمت جهانی نفت را تعیین نمی کنند. این رنج (افزایش قیمت ها) نتیجه مستقیم جنگ با ایران است. ترامپ باید این جنگ را فورا متوقف کرده و قیمت ها را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهد.

«کرستن گیلیبراند» سپس اضافه کرد: این جنگ غیرقانونی است و آمریکا نمی‌ تواند یک جنگ غیرقانونی را بر ثبات اقتصاد و رفاه خانواده‌ هایش ترجیح دهد.