اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه همزمان با هفته ازدواج در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مارزلو صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای هفته جمعیت و ازدواج، اظهار کرد: این برنامهها در چارچوب مأموریتهای قانونی وزارت ورزش و جوانان و بر اساس مواد ۲۸، ۳۱، ۳۷ و ۳۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طراحی شده و با مشارکت دستگاههای اجرایی در سطح استان برگزار میشود.
وی افزود: هفته جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت با شعار «یک فرزند بیشتر برای ایران جوان» نامگذاری شده و برنامهها در دو بخش اصلی «رسانهای» و «میدانی» دنبال میشود. در بخش رسانهای، اجرای کمپینها، تولید محتوای چندرسانهای، فضاسازی محیطی و استفاده از ظرفیت چهرههای شاخص و خانوادههای موفق پرجمعیت در دستور کار قرار دارد.
مارزلو ادامه داد: در بخش میدانی نیز از ظرفیت تجمعات مردمی برای اجرای برنامهها بهرهگیری میشود و حتی پیشنهاد شده برخی برنامههای حوزه ازدواج مانند جشنهای وصال در قالب رویدادهای میدانی با عنوان «میدان مهر» در شهرستانها برگزار شود.
وی از برگزاری جشنواره «نسل امید» بهعنوان یکی از برنامههای شاخص خبر داد و گفت: این جشنواره در حوزههای فرهنگی، هنری و ورزشی با همکاری حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میشود و شامل بخشهایی مانند تولید محتوا، نقاشی، داستاننویسی و موشنگرافی است که فراخوان آن همزمان با هفته جمعیت و ازدواج منتشر میشود.
سرپرست معاونت امور جوانان گلستان با اشاره به تقارن هفته جمعیت و هفته ازدواج افزود: هفته ازدواج امسال از ۲۸ اردیبهشت تا سوم خرداد با شعار «پیوند مهر، ازدواج آسان و تعالی» برگزار میشود و برنامههایی نظیر جشنهای وصال، نمایشگاههای خدمات ازدواج، پویشهای فرهنگی و نشستهای تخصصی در این ایام پیشبینی شده است.
وی درباره مهمترین برنامههای این هفته گفت: برگزاری جشنهای وصال در تمامی شهرستانها، ایجاد نمایشگاههای «وصال شیرین» برای معرفی خدمات مرتبط با ازدواج، اجرای برنامه «میدان پیوند مهر» در فضاهای شهری، پویش «تسهیل ازدواج جوانان» و «خشت اول» و همچنین برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسان از جمله این برنامههاست.
مارزلو در ادامه به برخی حمایتهای پیشبینیشده برای جوانان اشاره کرد و گفت: تسهیلات خرید کالای اساسی برای زوجهای جوان از طریق ثبتنام در سامانه مربوطه فراهم شده و متقاضیان پس از دریافت کد رهگیری میتوانند از تخفیفها و شرایط ویژه در فروشگاههای طرف قرارداد بهرهمند شوند.
وی با اشاره به وضعیت تسهیلات ازدواج در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۶ هزار و ۸۴۹ فقره وام ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال قبل رشد ۲۰ درصدی داشته، اما همچنان تعداد قابل توجهی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند که نیازمند تسریع در روند پرداخت است.
سرپرست معاونت امور جوانان گلستان زندگی مشترک ناشی از فرآیندهای بانکی و تأخیر در پرداخت وامهاست که این موضوع بهصورت مستمر از طریق مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: همه دستگاهها و نهادها باید با همافزایی و ایفای نقش مؤثر خود، زمینه تسهیل ازدواج، افزایش فرزندآوری و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم کنند، چرا که سلامت خانواده، ضامن سلامت جامعه است.
